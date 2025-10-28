 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

США вывели из-под санкций немецкий бизнес «Роснефти»

Сюжет
Война санкций
США гарантировали, что новые санкции не затронут немецкие активы «Роснефти». В 2022-м активы «Роснефти» в Германии были переданы в управление регулятору. Российская компания сочла это экспроприацией
«Роснефть» ROSN ₽373,55 +0,92% Купить
Фото: rosneft.de
Фото: rosneft.de

Власти США предоставили Германии письменные гарантии того, что немецкий бизнес «Роснефти» будет освобожден от новых американских санкций против России, заявила Reuters министр экономики ФРГ Катерина Райхе.

По ее словам, американская сторона накануне прислала письмо, в котором признала, что деятельность «Роснефти» в Германии «была полностью отделена» от российской материнской компании.

На прошлой неделе США впервые за время второго президентского срока Дональда Трампа ввели новые санкции против России. Под ограничения попали «Роснефть», ЛУКОЙЛ и их дочерние компании. Американский Минфин дал месяц на сворачивание операций с попавшими под санкции компаниями.

После этого канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что Берлин обсудит с Вашингтоном исключение немецкого бизнеса «Роснефти» из-под санкций. Это связано с тем, что осенью 2022 года дочерние структуры «Роснефти» в Германии — Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) — были переданы в доверительное управление Федеральному сетевому агентству Германии (BNetzA). Речь идет о долях российской компании в трех немецких НПЗ: PCK Raffinerie (Шведт, 54,17%), MiRO (Карлсруэ, 24%) и Bayernoil (Вогбург, 28,57%).

США дали месяц на сворачивание операций с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом
Экономика
Фото:Adriana Iacob / Shutterstock

«Роснефть» назвала действия Берлина экспроприацией и обратилась в суд. Весной 2023-го суд в Лейпциге отклонил иск, сочтя решение немецких властей правомерным в связи с риском невыполнения «дочками» «Роснефти» обязательств в энергоснабжении. В российской компании подчеркивали, что выполняли все требования немецких регуляторов, а Rosneft Deutschland продолжала, несмотря на сложную ситуацию на рынке, выполнять обязательства по доставке нефтепродуктов в полном объеме.

Прошлой весной Минэкономики Германии сообщило о начале продажи немецких активов «Роснефти».

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Полина Мартынова Полина Мартынова
Германия Роснефть санкции США
