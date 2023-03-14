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Суд в Германии отклонил иск «Роснефти» из-за внешнего управления «дочек»

Суд в Германии отклонил иск «Роснефти» против передачи ее «дочек» под внешнее управление
Инстанция сочла, что решение Минэкономики ФРГ было правомерным, поскольку существовал риск невыполнения «дочками» обязательств в энергоснабжении. Российская компания называла решение властей Германии экспроприацией
«Роснефть» ROSN ₽366,15 +0,73% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Федеральный административный суд в Лейпциге отклонил иск компании «Роснефти» к правительству Германии, подтвердив передачу ее «дочек» Rosneft Deutschland и Rosneft Refining and Marketing GmbH под внешнее управление, говорится в сообщении инстанции.

«Суд отклонил иски спустя несколько дней переговоров и сбора доказательств. <...> Распоряжение доверительного управления от 14 сентября 2022 года является правомерным», — заявил суд.

В решении указано, что Минэкономики ФРГ «ввиду грозящей опасности» не обязано было заслушивать доводы компаний перед принятием решений. Инстанция указала, что существовал риск невыполнения «дочками» «Роснефти» задачи по продолжению внесения вклада в энергоснабжение.

РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти».

В сентябре прошлого года Министерство экономики и охраны природы Германии назначило Федеральное сетевое агентство страны управляющим Rosneft Deutschland. Тогда под управление регулятора перешла и RN Refining & Marketing. Такое решение власти приняли на основании закона об энергетической безопасности для продолжения работы компаний с учетом их важности для энергетического сектора. Оно действует до 15 марта, но может быть продлено. Минэкономики ФРГ позднее сообщило, что доверительное управление «дочками» «Роснефти» продлевается на полгода, передало Tagesschau.

В «Роснефти» назвали решение правительства Германии незаконным и нарушающим все основополагающие принципы рыночной экономики, а также экспроприацией акционерной собственности. «Роснефть» заявила, что выполняла все требования регуляторов Германии, а Rosneft Deutschland продолжала, несмотря на сложную ситуацию на рынке, выполнять обязательства по доставке нефтепродуктов в полном объеме.

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Rosneft Deutschland управляет долями «Роснефти» в крупнейшем в стране НПЗ в городе Карлсруэ (MiRO GmbH & Co., доля «Роснефти» — 24%), нефтеперерабатывающих заводах PCK Raffinerie («Роснефть» владеет 54,17%) в Шведте и Bayernoil Raffineriegesellschaft (у «Роснефти» 28,57%) в городе Нойштадт-на-Дунае.

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При участии
Ольга Ваганова
Роснефть Германия суд
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