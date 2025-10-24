Мерц допустил исключение из-под санкций немецкого бизнеса «Роснефти»

Осенью 2022 года дочерние структуры «Роснефти» в Германии Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) были переданы под контроль немецкого регулятора. Компания назвала это экспроприацией

Фридрих Мерц (Фото: Yves Herman / Reuters)

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает исключения из-под санкций США немецкого бизнеса «Роснефти». Его слова приводит Bloomberg.

«Мы обсудим это с американцами», — сказал Мерц журналистам на саммите ЕС в Брюсселе. «Я предполагаю, что «Роснефти» будет предоставлено соответствующее исключение», — считает он.

Осенью 2022 года дочерние структуры «Роснефти» в ФРГ Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) были переданы Федеральному сетевому агентству Германии (BNetzA) в доверительное управление. Речь идет о долях российской компании в трех немецких НПЗ: PCK Raffinerie (Шведт, 54,17%), MiRO (Карлсруэ, 24%) и Bayernoil (Вогбург, 28,57%).

«Роснефть» назвала экспроприацией передачу активов под контроль немецкого регулятора и обратилась в суд. Весной 2023 года федеральный административный суд в Лейпциге отклонил иск компании к немецким властям, посчитав решение Минэкономики Германии правомерным, поскольку существовал риск невыполнения «дочками» обязательств в энергоснабжении. В «Роснефти» подчеркивали, что выполняли все требования немецких регуляторов, а Rosneft Deutschland продолжала, несмотря на сложную ситуацию на рынке, выполнять обязательства по доставке нефтепродуктов в полном объеме. В марте прошлого года Минэкономики ФРГ сообщило, что «Роснефть» начала продажу своих немецких активов.

США на этой неделе впервые во время второго президентского срока Дональда Трампа ввели новые санкции против России. Под них попали ЛУКОЙЛ и «Роснефть», а также их «дочки», где компаниям принадлежит 50% и более. Американский Минфин отвел срок на сворачивание операций с ними время до 21 ноября. Власти объяснили ограничения «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

Президент Владимир Путин назвал такой шаг Соединенных Штатов попыткой оказать давление на Россию, но подчеркнул, что уважающие себя государства никогда не делают ничего под давлением. По его словам, Россия «чувствует себя уверенно, устойчиво», «несмотря на определенные потери».