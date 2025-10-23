 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

США дали месяц на сворачивание операций с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом

Сюжет
Война санкций
Минфин США дал на сворачивание операций с попавшими под санкции «Роснефтью», ЛУКОЙЛом и их «дочками» время до 22 ноября. Москва считает санкции незаконными
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 906,5 -5,74% Купить
«Роснефть» ROSN ₽389,8 -5,38% Купить
Фото: Adriana Iacob / Shutterstock
Фото: Adriana Iacob / Shutterstock

Минфин США выдал лицензию на сворачивание операций с «Роснефтью», ЛУКОЙЛом и их «дочками», где компаниям принадлежит 50% и более, в связи с новыми санкциями в их отношении. Документ опубликован на сайте ведомства.

«Все операции, запрещенные Исполнительным указом (E.O.) 14024, которые обычно сопутствуют и необходимы для свертывания любых операций с участием одного или нескольких следующих заблокированных лиц, разрешены до 12:01 по восточному стандартному времени 21 ноября 2025 года (8:01 22 ноября мск. — РБК)», — говорится в нем.

В документе отмечается, что лицензия не затрагивает запрещенные ранее транзакции с попавшими ранее под санкции лицами и «определенными иностранными финансовыми учреждениями», а также операции с Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ).

Также до 21 ноября выдана отдельная лицензия на сворачивание операций с АЗС компании ЛУКОЙЛ, находящимися за пределами России. Кроме того, Минфин США выдал лицензию до 21 ноября на прекращение транзакций, связанных с долговыми обязательствами и акциями.

Введенные Вашингтоном санкции не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и компанией «Тенгизшевройл», уточняется в другой опубликованной американским Минфином лицензии.

США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
Политика
Фото:Юрий Кочетков / РИА Новости

США ввели санкции в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их дочерних компаний 22 октября. Американский Минфин объяснил эти действия «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» и призвал союзников присоединиться. Президент США Дональд Трамп после этого призвал Москву к немедленному прекращению огня.

Неделей ранее ограничения против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа ввела Великобритания.

Москва считает вводимые санкции незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что экономика России «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому у нее уже выработан «определенный иммунитет» против них.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Роснефть ЛУКОЙЛ Минфин США OFAC санкции
Материалы по теме
США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
Политика
Бессент назвал причину введения санкций против России
Политика
Как Трамп перешел к жестким санкциям и отказался от саммита с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
МТС и Т2 поделят салоны связи Технологии и медиа, 08:31
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Бывшего мэра обвинили в оформлении на семью половины недвижимости Плёса Политика, 08:27
Суд оштрафовал и освободил из-под стражи французского велосипедиста Общество, 08:26
Без начальства и на Гавайях: каково работать в компании, создавшей Dota 2Подписка на РБК, 08:12
В Рязанской области произошел пожар на предприятии после атаки дронов Политика, 08:01
Что происходит на долговом рынке и какие облигации рассмотреть к покупкеПодписка на РБК, 08:00
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
США дали месяц на сворачивание операций с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом Экономика, 07:55
Трамп обсудит с Си Цзиньпином путь к миру на Украине «с помощью нефти» Политика, 07:53
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
За ночь над российскими регионами сбили 139 дронов Политика, 07:33
Банки из топ-10 повысили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ. Рейтинг Инвестиции, 07:30
В аэропорту Орска ограничили прием и отправку рейсов Общество, 07:29
Индекс Мосбиржи открыл торги падением на фоне санкций США против России Инвестиции, 07:14