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Германия передала «дочку» «Роснефти» в управление регулятору

Rosneft Deutschland — дочернее предприятие «Роснефти», владеющее долей в нефтеперерабатывающих заводах в Германии
Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press
Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press

Министерство экономики и охраны природы Германии назначило Федеральное сетевое агентство страны управляющим «дочкой» «Роснефти» — Rosneft Deutschland. Под управление регулятора также переходит RN Refining & Marketing, отмечается в сообщении агентства.

Решение принято на основании закона об энергетической безопасности для продолжения работы компаний с учетом их важности для энергетического сектора, указывает агентство.

«Нужно не допустить, чтобы отказ предоставлять услуги компаниям, связанным с Россией, негативно повлиял на дальнейшую деятельность [Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing]», — отмечается в сообщении.

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Компании базируются в Берлине, владеют акциями немецких нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов в Германии и ЕС, и, таким образом, выполняют основные функции по поставкам нефти в ФРГ, указывает агентство. Руководителем компаний назначен партнер юридической фирмы Brinkmann & Partner Кристоф Морген.

РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти».

Rosneft Deutschland — дочернее предприятие «Роснефти», которое занимается управлением долей компании в нефтеперерабатывающих заводах в Германии, указано на сайте «Роснефти». Речь идет о крупнейшем в стране НПЗ в городе Карлсруэ (MiRO GmbH & Co, доля «Роснефти» — 24%), а также о нефтеперерабатывающих заводах PCK Raffinerie («Роснефть» владеет 54,17%) в Шведте и BAYERNOIL Raffineriegesellschaft (у «Роснефти» 28,57%) в городе Нойштадт-на-Дунае.

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«Роснефть» находится под санкциями США и Европейского союза. Изначально Брюссель запретил сделки и транзакции для компании в юрисдикции ЕС, но не стал запрещать торговлю нефтью, газом и другими энергоносителями. Позже ограничения были смягчены и Евросоюз разрешил европейским операторам проводить с рядом госкомпаний, в том числе с «Роснефью», сделки по транспортировке нефти в третьи страны.

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Роснефть Германия
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