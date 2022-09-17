«Роснефть» назвала экспроприацией передачу ее «дочки» регулятору ФРГ

«Роснефть» считает экспроприацией передачу активов под контроль регулятора Германии и не исключает обращения в суд. Ранее Германия передала «дочку» «Роснефти» Rosneft Deutschland в управление регулятору

Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

«Роснефть» проработает все возможные меры защиты акционеров, в том числе обращение в суд, в связи с решением передать активы компании под контроль правительства Германии. Об этом сообщается на сайте компании.

«Компания понимает, что решение, принятое федеральным правительством ФРГ, не является временным, и, по сути, означает безвозвратную утрату активов. «Роснефть» будет прорабатывать все возможные меры защиты акционеров, включая обращение в суд», — говорится в заявлении.

Ранее 16 сентября министерство экономики и охраны природы Германии назначило Федеральное сетевое агентство страны управляющим «дочкой» «Роснефти» — Rosneft Deutschland. «Нужно не допустить, чтобы отказ предоставлять услуги компаниям, связанным с Россией, негативно повлиял на дальнейшую деятельность [Rosneft Deutschland]», — отмечается в сообщении.

В «Роснефти» назвали решение правительства Германии о передаче немецких активов компании во внешнее управление Федеральному сетевому агентству незаконным и нарушающим все основополагающие принципы рыночной экономики.

Компания назвала случившееся экспроприацией акционерной собственности в результате ситуации, преднамеренно созданной санкциями ЕС и действиями немецких и польских регуляторов для захвата активов.

В «Роснефти» добавили, что выполняли все требования регуляторов Германии и прозрачно и открыто работали на рынке. Так, несмотря на сложную ситуацию на немецком энергетическом рынке, Rosneft Deutschland продолжала выполнять обязательства по доставке нефтепродуктов в полном объеме.

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Общий объем инвестиций «Роснефти» в проекты нефтепереработки в ФРГ составил €4,6 млрд. Компания также планировала дальнейшее развитие производства и инфраструктуры заводов. Инвестиционные программы также предусматривали реализацию «зеленых» проектов:

программы по повышению энергоэффективности и снижению выбросов парниковых газов, ряд крупных проектов по очистке сточных и грунтовых вод на заводах PCK, MiRO и Bayernoil;

проекта по производству «зеленого» водорода с использованием возобновляемых источников энергии (для последующего производства моторных и авиатоплив);

проектов по производству синтетических моторных топлив.

«Роснефть» заявила, что утратила возможность обеспечивать промышленную и экологическую безопасность завода.

«Роснефть» готова обсудить новый контракт по поставке нефти с ФРГ при условии гарантий оплаты поставленного сырья, защиты инвестиций (в интересах акционеров компании) и законных прав персонала предприятий.