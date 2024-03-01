Берлин заявил о начале продажи «Роснефтью» немецких активов

«Роснефть» планирует завершить этот процесс к сентябрю, сказали в ведомстве. Активы «Роснефти» — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — были переданы под опеку немецкого регулятора. Компания назвала это экспроприацией

Фото: rosneft.de

«Роснефть» начала продажу своих немецких активов и планирует завершить этот процесс к сентябрю этого года, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Минэкономики Германии.

В сентябре 2022 года немецкое ведомство передало активы «Роснефти» на территории страны в доверительное управление Федерального сетевого агентства. Под управление регулятора перешли Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. После этого решение о передаче активов не раз продлевалось. Срок действующей «опеки» истекает 10 марта, уточняет агентство, она будет продлена еще на полгода.

«Роснефть» заявила, что начала процесс продажи [своих активов] и хочет завершить его в период дальнейшего продления опеки, — сказал представитель Минэкономики. «Мы проверим это, включая дальнейшие юридические гарантии. Основной целью наших действий остается обеспечение энергоснабжения, особенно обеспечение деятельности PCK Schwedt», — добавил он.

РБК направил запрос в пресс-службу компании «Роснефть».

Кроме того, федеральный административный суд Германии объявил о приостановке «Роснефтью» иска, оспаривающего решение немецких властей. «Роснефть» назвала экспроприацией передачу активов под контроль немецкого регулятора и обратилась в суд. В марте прошлого года федеральный административный суд в Лейпциге отклонил иск компании к правительству Германии, подтвердив передачу ее «дочек» Rosneft Deutschland и Rosneft Refining and Marketing GmbH под управление. Суд счел, что решение Минэкономики страны было правомерным, поскольку существовал риск невыполнения «дочками» обязательств в энергоснабжении. В «Роснефти» говорили, что выполняли все требования регуляторов страны, а Rosneft Deutschland продолжала, несмотря на сложную ситуацию на рынке, выполнять обязательства по доставке нефтепродуктов в полном объеме.

В феврале Reuters сообщил, что немецкие власти рассматривают возможность национализации Rosneft Deutschland.