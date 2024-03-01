 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Берлин заявил о начале продажи «Роснефтью» немецких активов

Минэкономики Германии: «Роснефтью» немецких активов
Сюжет
Война санкций
«Роснефть» планирует завершить этот процесс к сентябрю, сказали в ведомстве. Активы «Роснефти» — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — были переданы под опеку немецкого регулятора. Компания назвала это экспроприацией
«Роснефть» ROSN ₽578,35 +0,06% Купить
Фото: rosneft.de
Фото: rosneft.de

«Роснефть» начала продажу своих немецких активов и планирует завершить этот процесс к сентябрю этого года, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Минэкономики Германии.

В сентябре 2022 года немецкое ведомство передало активы «Роснефти» на территории страны в доверительное управление Федерального сетевого агентства. Под управление регулятора перешли Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. После этого решение о передаче активов не раз продлевалось. Срок действующей «опеки» истекает 10 марта, уточняет агентство, она будет продлена еще на полгода.

«Роснефть» заявила, что начала процесс продажи [своих активов] и хочет завершить его в период дальнейшего продления опеки, — сказал представитель Минэкономики. «Мы проверим это, включая дальнейшие юридические гарантии. Основной целью наших действий остается обеспечение энергоснабжения, особенно обеспечение деятельности PCK Schwedt», — добавил он.

РБК направил запрос в пресс-службу компании «Роснефть».

Reuters сообщил об обсуждении национализации актива «Роснефти» в Германии
Политика
Нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте

Кроме того, федеральный административный суд Германии объявил о приостановке «Роснефтью» иска, оспаривающего решение немецких властей. «Роснефть» назвала экспроприацией передачу активов под контроль немецкого регулятора и обратилась в суд. В марте прошлого года федеральный административный суд в Лейпциге отклонил иск компании к правительству Германии, подтвердив передачу ее «дочек» Rosneft Deutschland и Rosneft Refining and Marketing GmbH под управление. Суд счел, что решение Минэкономики страны было правомерным, поскольку существовал риск невыполнения «дочками» обязательств в энергоснабжении. В «Роснефти» говорили, что выполняли все требования регуляторов страны, а Rosneft Deutschland продолжала, несмотря на сложную ситуацию на рынке, выполнять обязательства по доставке нефтепродуктов в полном объеме.

В феврале Reuters сообщил, что немецкие власти рассматривают возможность национализации Rosneft Deutschland.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Rosneft Deutschland — дочернее предприятие «Роснефти», которое занимается управлением долей компании в нефтеперерабатывающих заводах в Германии. Речь идет о крупнейшем в стране НПЗ в городе Карлсруэ (MiRO GmbH & Co, доля «Роснефти» — 24%), а также о нефтеперерабатывающих заводах PCK Raffinerie («Роснефть» владеет 54,17%) в Шведте и BAYERNOIL Raffineriegesellschaft (у «Роснефти» 28,57%) в городе Нойштадт-на-Дунае.

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями. Подробности

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Германия Роснефть
Материалы по теме
«Роснефть» подала к «Транснефти» встречный иск на ₽6,1 млрд
Бизнес
Правительство назвало объем инвестиций в проект «Роснефти» «Восток Ойл»
Экономика
«Роснефть» назвала объем выплаченных налогов в 2023 году
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 17:16
Россиянин обошел «игрока поколения» в борьбе за приз новичку месяца в НХЛ Спорт, 23:18
Берлин заявил о начале продажи «Роснефтью» немецких активов Бизнес, 23:11
Германия начала проверку сообщений о разговоре офицеров об ударе по Крыму Политика, 23:07
СКА с поражения стартовал в плей-офф КХЛ Спорт, 22:52
В Николаевской области после взрыва начался пожар Политика, 22:36
Би-би-си рассказала о торговавшем в Великобритании ядом украинце Общество, 22:36
Стрелка, убившего мужчину из ружья в центре Краснодара, задержали Общество, 22:27
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
ЕС разморозил €2 млрд для Венгрии Политика, 21:57
Цены на золото выросли до максимума за два месяца Инвестиции, 21:44
Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана Технологии и медиа, 21:41
Медведев не смог выйти в финал теннисного турнира в Дохе Спорт, 21:30
«Фонтанка» узнала о военном, который потратил ₽1 млн после ссоры с женой Общество, 21:21
Le Monde узнала об обсуждении идеи отправки спецназа Франции на Украину Политика, 21:12
Команда Карпина одержала победу в первом матче РПЛ после рестарта Спорт, 21:05