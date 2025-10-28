 Перейти к основному контенту
0

Британские военные провели учения с роботами у границ России

Bloomberg: британцы проводят учения в Латвии, чтобы противостоять России
Для британской армии эти учения — «подготовка к следующей войне», пишет Bloomberg. Среди обнаруженных сложностей оказалось ведение боевых действий в условиях подавления GPS и болотистой местности, отмечается в материале
Учения британских военных в Латвии, 4 октября 2025 года
Учения британских военных в Латвии, 4 октября 2025 года (Фото: army.mod.uk)

Британские военные в лесах Латвии «готовятся к новой войне» и испытывают военных роботов, пишет Bloomberg. Они проводят учения на заброшенном советском аэродроме в нескольких сотнях километров от российской границы. Как отмечает агентство, маневры проводятся на фоне инцидентов в воздушном пространстве стран Европы и растущей напряженности в отношениях НАТО с Москвой.

В ходе тренировок военные использовали специальное сетевое оборудование для связи с беспилотниками, роботами и артиллерией — эта технология, как надеются в Лондоне, изменит будущие войны. Кроме того, британские власти делают ставку на внедрение новых подходов, таких как система управления полем боя Cobalt от британского стартапа Arondite, которая способна помочь расширить область применения пехоты, а также получать связь от солдат во время боевых действий в режиме реального времени и использовать эти данные для обеспечения их необходимым оснащением.

«НАТО размышляет над тем, как распределить ограниченные ресурсы по огромной новой территории. Одна из задач — это как сделать маленькую армию более эффективной на большей территории», — пояснил агентству бригадный генерал Мэтт Льюис.

Для британской армии эти учения, в ходе которых солдаты удерживали оборонительные рубежи и устраивали засады совместно с роботами против условного противника, роль которых исполняли канадские военные, являются не просто испытанием новых инструментов, а «подготовкой к следующей войне», говорится в статье. Среди проблем, которые выявили эти учения, — сложности работы в условиях подавления GPS, а также на лесистой и болотной местности. Для отработки этих навыков в будущем учения также проведут в Финляндии.

Лондон отправит в Молдавию инструкторов для обучения борьбе с дронами
Политика
Фото:Sergei Stepanov / AP / ТАСС

В начале октября Reuters писал, что Эстония, Латвия и Литва разрабатывают планы действий на случай возможного нападения России, что включает эвакуацию сотен тысяч мирных жителей. Эти государства в мае договорились о сотрудничестве в области гражданской обороны.

Тогда же Bloomberg отмечал, что в ближайшее время Еврокомиссия представит план по изменению системы оборонных закупок, в том числе в рамках подготовки к потенциальному столкновению с Россией. План рассчитан на пять лет — до 2030 года. Начальник Генерального штаба французских вооруженных сил, генерал Фабьен Мандон также считает, что армия должна быть «готова к столкновению через три-четыре года» с Россией.

Президент России Владимир Путин заявлял, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами Североатлантического альянса. В то же время он говорил, что «все страны НАТО воюют с Россией».

