Лондон отправит в Молдавию инструкторов для обучения борьбе с дронами

Великобритания направит военных экспертов в Молдавию для обучения борьбе с беспилотниками. Лондон также инвестировал £600 млн в ускорение поставок дронов Украине

Фото: Sergei Stepanov / AP / ТАСС

Министерство обороны Великобритании направит группы военных экспертов в Молдавию для обучения местных военнослужащих методам противодействия беспилотникам, сообщила пресс-служба британского оборонного ведомства.

В заявлении уточняется, что в республику отправятся специалисты, специализирующиеся на тактике борьбы с дронами.

Кроме того, пресс-служба сообщила, что за последние полгода Великобритания поставила Украине более 85 тыс. военных дронов, ускорив их производство на британских предприятиях.

Страна инвестировала £600 млн (около 64 млрд руб.) в текущем году для ускорения поставок дронов украинской армии, включая десятки тысяч дронов с короткой дальностью FPV. Министр обороны страны Джон Хили о поставках отчитается 15 октября в Брюсселе, где пройдет встреча Контактной группы по обороне Украины. Москва осуждает любую военную помощь Украине.

Инициатива в Молдавии стала частью усилий Лондона по расширению военного сотрудничества с партнерами в Восточной Европе на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

8 октября правительство Молдавии утвердило новую военную стратегию страны, в которой Россия названа угрозой национальной безопасности. Документ также предусматривает увеличение оборонных расходов до не менее чем 1% ВВП и модернизацию вооруженных сил.

В документе также указано, что нейтралитет Молдавии, прописанный в Конституции, «обязывает принимать все меры, включая военные, для своей защиты», а участие в международных учениях «совместимо» с нейтралитетом.

В Москве выражали обеспокоенность усилением западного военного присутствия в Молдавии. В Службе внешней разведки России ранее заявили, что НАТО стремится превратить республику в «передовой плацдарм альянса на восточном фланге».