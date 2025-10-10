Страны Балтии разработали планы эвакуации на случай нападения России

В Эстонии призывают учитывать риск того, что Россия может попытаться отрезать страны Балтии от их единственной границы с Польшей, взяв под контроль Сувалкский коридор. Путин заявлял, что у России нет причин воевать с НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония, Латвия и Литва разрабатывают планы действий на случай возможного нападения России, которые включают эвакуацию сотен тысяч мирных жителей, сообщает Reuters. Эти государства в мае договорились о сотрудничестве в области гражданской обороны.

На этой неделе в Литве прошли учения по эвакуации, в которых участвовали около сотни человек из Вильнюса. Однако опрошенные агентством чиновники указали, что настоящие планы на случай «непредвиденных обстоятельств» предусматривают вывоз гораздо большего числа людей.

Глава Департамента пожарной безопасности и спасения Литвы Ренатас Пожела, который участвует в разработке мер, сообщил, что эвакуировать могут около 400 тыс. человек — это примерно половина граждан, которые живут в радиусе 40 км от границ России и Белоруссии. Предполагается, что 300 тыс. могут разместить в Каунасе и других городах. Со слов представителя пожарной службы, уже выбраны пункты сбора для предполагаемой эвакуации, а на складах хранятся запасы необходимых вещей.

Эстония готовит планы по вывозу во временные убежища около 140 тыс. человек (десятой части населения страны, которое составляет 1,4 млн), сообщил советник по эвакуации спасательного департамента Ивар Май. По оценкам заместителя начальника Государственной пожарно-спасательной службы Латвии Иварса Накуртса, свои дома могут покинуть треть из 1,9 млн жителей.

Май призвал учитывать риск того, что российские войска могут попытаться отрезать страны Балтии от их единственной границы с Польшей. Речь идет о Сувалкском коридоре — перешейке протяженностью около 100 км между Белоруссией и Калининградской областью, который фактически проходит по границе Польши и Литвы, отделяя страны Балтии от остальных членов НАТО.

Газета Bild в мае называла одним из сценариев возможного нападения России захват Сувалкского коридора. В таком случае прибалтийские страны окажутся изолированы от своих партнеров по альянсу по суше. Весной прошлого года Польша и Литва вместе с натовскими союзниками провели там военные учения.

Президент России Владимир Путин заявлял, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО. На прошлой неделе он заявил, что «все страны НАТО воюют с Россией», и предупредил, что те, у кого появится желание «потягаться» с Россией, получат отпор.