Bloomberg раскрыл план ЕС по подготовке к войне с Россией

ЕК 16 октября представит план изменения системы оборонных закупок до 2030 года. Одним из обоснований в нем значится «постоянная угроза европейской безопасности» со стороны России. Москва подчеркивала, что не угрожает Европе

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В ближайшее время Еврокомиссия представит план по изменению системы оборонных закупок, в том числе в рамках подготовки к потенциальному столкновению с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ.

План рассчитан на пять лет — до 2030 года. В нем говорится, что «авторитарные государства все активнее вмешиваются в жизнь наших обществ и экономик», в то время как традиционные союзники и партнеры Брюсселя переключают свое внимание на другие регионы мира. «Военизированная Россия» в нем названа «постоянной угрозой европейской безопасности в обозримом будущем».

План предполагает, что к концу 2027 года 40% оборонных закупок ЕС страны будут осуществлять совместно. Цифра более чем в два раза превышает нынешний показатель: сейчас доля совместных закупок составляет менее 20%, хотя страны ЕС еще в 2007 году взяли на себя обязательство достичь планки 35%.

План предусматривает полную перестройку военного планирования и оборонных закупок ЕС. В документе, на который ссылается Bloomberg, говорится, что страны сообщества должны координировать свои оборонные расходы и оперативно создавать коалиции для совместной разработки новых оборонных программ. Начать реализацию этой инициативы необходимо в течение следующего года, если Европа хочет достичь поставленной цели — добиться боеготовности к 2030 году, считают в ЕС.

План еще может быть доработан и изменен. Ожидается, что он будет представлен 16 октября, затем, на следующей неделе, лидеры стран ЕС должны обсудить его на саммите в Брюсселе.

В документе отмечается, что, хотя коллективный оборонный бюджет ЕС почти удвоился с 2021 года — с €218 млрд до прогнозируемых €392 млрд в 2025 году, — расходы по-прежнему в значительной степени нескоординированы между странами ЕС. Это ограничивает возможности Европы по быстрому перевооружению, сказано в плане.

Там также обозначено несколько областей, где совместные усилия могли бы быть полезны: это системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также беспилотники и средства противодействия им.

План предполагает создание к началу 2026 года коалиций для руководства этими проектами. Их запуск запланирован на середину того же года. Составители плана считают, что установка целевого показателя совместных закупок на уровне 40% будет способствовать реализации этих инициатив.

В плане подчеркивается, что для соблюдения крайнего срока реализации плана (2030 год) все проекты, контракты и финансирование должны быть реализованы к концу 2028 года.

Bloomberg напоминает, что ЕС уже согласовал выделение €150 млрд для финансирования перевооружения. Речь идет о механизме кредитования SAFE (Security Action for Europe), средства уже выделяются на разные проекты.

SAFE — часть анонсированного в марте Еврокомиссией плана по перевооружению Европы ReArm Europe общим объемом €800 млрд. Помимо кредитов, он предусматривает ослабление фискальных правил с целью увеличить расходы стран ЕС на оборону на 1,5% от их ВВП, в результате чего участники блока смогут отступить от установленной правилами союза границы госдолга в размере 3% ВВП, чтобы аккумулировать €650 млрд на производство вооружений. Эти средства в первую очередь пойдут на закупки систем ПВО, ракет, артиллерийских орудий и беспилотников, что в том числе укрепят боеспособность Украины.

В марте Евросоюз представил «Белую книгу о европейской обороне — Готовность-2030». Этот 23-страничный документ — рамочная основа плана ReArm Europe. В частности, в книге перечисляются причины, по которым ЕС вынужден наращивать оборонные закупки. Среди них — «фундаментальная угроза» со стороны России, из-за чего в блоке допускают сценарий «большой высокоинтенсивной войны» на Европейском континенте и другие, упомянутые Bloomberg.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет причин воевать с государствами НАТО. Россия не представляет угрозы и для Европы, говорили в Кремле.