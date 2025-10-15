 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Bloomberg раскрыл план ЕС по подготовке к войне с Россией

ЕК 16 октября представит план изменения системы оборонных закупок до 2030 года. Одним из обоснований в нем значится «постоянная угроза европейской безопасности» со стороны России. Москва подчеркивала, что не угрожает Европе
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В ближайшее время Еврокомиссия представит план по изменению системы оборонных закупок, в том числе в рамках подготовки к потенциальному столкновению с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ.

План рассчитан на пять лет — до 2030 года. В нем говорится, что «авторитарные государства все активнее вмешиваются в жизнь наших обществ и экономик», в то время как традиционные союзники и партнеры Брюсселя переключают свое внимание на другие регионы мира. «Военизированная Россия» в нем названа «постоянной угрозой европейской безопасности в обозримом будущем».

План предполагает, что к концу 2027 года 40% оборонных закупок ЕС страны будут осуществлять совместно. Цифра более чем в два раза превышает нынешний показатель: сейчас доля совместных закупок составляет менее 20%, хотя страны ЕС еще в 2007 году взяли на себя обязательство достичь планки 35%.

FT сообщила о «пике ажиотажа» вокруг европейских оборонных стартапов
Политика
Фото:Johannes Simon / Getty Images

План предусматривает полную перестройку военного планирования и оборонных закупок ЕС. В документе, на который ссылается Bloomberg, говорится, что страны сообщества должны координировать свои оборонные расходы и оперативно создавать коалиции для совместной разработки новых оборонных программ. Начать реализацию этой инициативы необходимо в течение следующего года, если Европа хочет достичь поставленной цели — добиться боеготовности к 2030 году, считают в ЕС.

План еще может быть доработан и изменен. Ожидается, что он будет представлен 16 октября, затем, на следующей неделе, лидеры стран ЕС должны обсудить его на саммите в Брюсселе.

В документе отмечается, что, хотя коллективный оборонный бюджет ЕС почти удвоился с 2021 года — с €218 млрд до прогнозируемых €392 млрд в 2025 году, — расходы по-прежнему в значительной степени нескоординированы между странами ЕС. Это ограничивает возможности Европы по быстрому перевооружению, сказано в плане.

Там также обозначено несколько областей, где совместные усилия могли бы быть полезны: это системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также беспилотники и средства противодействия им.

План предполагает создание к началу 2026 года коалиций для руководства этими проектами. Их запуск запланирован на середину того же года. Составители плана считают, что установка целевого показателя совместных закупок на уровне 40% будет способствовать реализации этих инициатив.

В плане подчеркивается, что для соблюдения крайнего срока реализации плана (2030 год) все проекты, контракты и финансирование должны быть реализованы к концу 2028 года.

Bloomberg напоминает, что ЕС уже согласовал выделение €150 млрд для финансирования перевооружения. Речь идет о механизме кредитования SAFE (Security Action for Europe), средства уже выделяются на разные проекты.

SAFE — часть анонсированного в марте Еврокомиссией плана по перевооружению Европы ReArm Europe общим объемом €800 млрд. Помимо кредитов, он предусматривает ослабление фискальных правил с целью увеличить расходы стран ЕС на оборону на 1,5% от их ВВП, в результате чего участники блока смогут отступить от установленной правилами союза границы госдолга в размере 3% ВВП, чтобы аккумулировать €650 млрд на производство вооружений. Эти средства в первую очередь пойдут на закупки систем ПВО, ракет, артиллерийских орудий и беспилотников, что в том числе укрепят боеспособность Украины.

В марте Евросоюз представил «Белую книгу о европейской обороне — Готовность-2030». Этот 23-страничный документ — рамочная основа плана ReArm Europe. В частности, в книге перечисляются причины, по которым ЕС вынужден наращивать оборонные закупки. Среди них — «фундаментальная угроза» со стороны России, из-за чего в блоке допускают сценарий «большой высокоинтенсивной войны» на Европейском континенте и другие, упомянутые Bloomberg.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет причин воевать с государствами НАТО. Россия не представляет угрозы и для Европы, говорили в Кремле.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
беспилотники ПВО ЕС оборонный бюджет
Материалы по теме
NYT узнала, что Киев обсудит с Вашингтоном сделку о производстве дронов
Политика
Лондон передал Киеву более 85 тыс. дронов за полгода
Политика
Reuters узнал о плане расширения европейской «стены дронов»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Нетаньяху попросил сократить время показаний в суде из-за простуды Политика, 14:47
Захарова назвала спекуляциями обвинения Дании в запуске дронов Политика, 14:44
Какие отечественные облачные сервисы востребованы сегодня Отрасли, 14:43
Двойник на станции: как цифровые копии предприятий меняют энергетику Отрасли, 14:41
Великобритания ввела блокирующие санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» Политика, 14:41
Губернатор Федорищев извинился за увольнение чиновника с матом Политика, 14:39
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Путин встретился со свергнувшим Асада президентом Сирии Политика, 14:35
Цифровой маршрут: как модернизируется транспортная отрасль Национальные проекты, 14:31
Отказ от маски: как чистота стала новым стандартом индустрии красоты Стиль, 14:30
Российскую чемпионку по борьбе дисквалифицировали на полтора года Спорт, 14:29
В РАН сообщили об 11 вспышках на Солнце с начала дня Общество, 14:24
Какова доля женщин в атомной отрасли Тренды, 14:21
Почему водные круизы стали проектом государственного значения Отрасли, 14:20