Эрдоган обратился к Западу: «Вы хотите войны креста и полумесяца?»
Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил на митинге в поддержку Палестины в аэропорту Стамбула.
Он напомнил, что территорию Газы в прошлом контролировала Османская империя и туркам не хватит просто осудить происходящее в анклаве сейчас.
По его словам, те, кто «проливает лживые слезы по погибшим в Украине», не высказали сочувствия погибшим в Газе. «Эй, Запад, я вас спрашиваю, вы хотите снова разжечь войну между полумесяцем и крестом?», — сказал Эрдоган.
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