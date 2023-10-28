Эрдоган обратился к Западу: «Вы хотите войны креста и полумесяца?»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Dilara Senkaya / Reuters)

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил на митинге в поддержку Палестины в аэропорту Стамбула.

Он напомнил, что территорию Газы в прошлом контролировала Османская империя и туркам не хватит просто осудить происходящее в анклаве сейчас.

По его словам, те, кто «проливает лживые слезы по погибшим в Украине», не высказали сочувствия погибшим в Газе. «Эй, Запад, я вас спрашиваю, вы хотите снова разжечь войну между полумесяцем и крестом?», — сказал Эрдоган.

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