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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Эрдоган обратился к Западу: «Вы хотите войны креста и полумесяца?»

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Dilara Senkaya / Reuters)

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил на митинге в поддержку Палестины в аэропорту Стамбула.

Он напомнил, что территорию Газы в прошлом контролировала Османская империя и туркам не хватит просто осудить происходящее в анклаве сейчас.

По его словам, те, кто «проливает лживые слезы по погибшим в Украине», не высказали сочувствия погибшим в Газе. «Эй, Запад, я вас спрашиваю, вы хотите снова разжечь войну между полумесяцем и крестом?», — сказал Эрдоган.

Материал дополняется.

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Реджеп Тайип Эрдоган палестино-израильский конфликт сектор Газа ХАМАС
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Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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