Лавров предупредил о катастрофе на десятилетия в случае уничтожения Газы

Уничтожить ХАМАС без больших потерь среди населения сектора Газа невозможно, считает Сергей Лавров. По его словам, Россия призывает Израиль искать мирное решение, «а не доводить до конца стратегию выжженной земли»

Сектор Газа (Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press)

Уничтожение сектора Газа и изгнание оттуда жителей — около 2 млн человек, — «как пробрасывают некоторые политические деятели в Израиле и за рубежом», приведет к катастрофе на десятилетия, «если не на столетия», заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью агентству БелТА.

Министр призвал к остановке военных действий и проведению гуманитарных программ по защите гражданского населения. Он подчеркнул, что жители сектора оказались в блокаде: «Ни воды, ни электричества, ни продовольствия, ни тепла — ничего этого нет». Как отметил министр, именно на прекращение огня был направлен проект резолюции России в Совбезе ООН, который отклонили США и Великобритания. Россия, со своей стороны, наложила вето на американскую резолюцию. В итоге был одобрен проект Иордании, также призывающий к завершению конфликта.

По мнению министра, невозможно ликвидировать палестинское исламистское движение ХАМАС, «не уничтожив Газу с большинством мирного населения». Лавров назвал неприемлемым нападение боевиков на Израиль 7 октября. В то же время он считает, что израильские власти, публично пообещав «беспощадный ответ» ХАМАС, действовали, «не вполне руководствуясь нормами международного гуманитарного права».

Россия посылает Израилю сигналы, что нужно искать мирное решение, «а не доводить до конца объявленную стратегию выжженной земли в Газе», добавил министр.

Российская сторона осудила нападение ХАМАС на Израиль, при этом в постпредстве при ООН призвали не игнорировать «недискриминационные обстрелы мирных кварталов в Газе и гибель мирного населения». Президент Владимир Путин заявил, что «некоторые силы» пытаются втянуть в палестино-израильский конфликт как можно больше других стран.

26 октября представители ХАМАС прилетели с визитом в Москву. Как заявили в российском МИДе, на переговорах обсуждалось освобождение заложников, вопросы эвакуации россиян и иностранных граждан из сектора Газа. Израиль расценил этот визит как поддержку терроризма. На следующий день израильский посол Александр Бен Цви заявил, что, хотя у Москвы и Тель-Авива есть разногласия по конфликту на Ближнем Востоке, стороны поддерживают тесные и частые контакты.