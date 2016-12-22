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Эрдоган назвал Нетаньяху «террористом» после гибели людей в секторе Газа
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Эрдоган назвал Нетаньяху «террористом» после гибели людей в секторе Газа
Политика, 17:08
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Эрдоган назвал Нетаньяху «террористом» после гибели людей в секторе Газа
«Нетаньяху — террорист, а Израиль — государство террора», — объявил президент Турции после столкновений на границе сектора Газа и Израиля палестинцев и израильских военных. Их жертвами, по последним данным, стали 17 человек
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «террористом», а Израиль — «государством террора», целью которого являются невинные мирные жители. Так, выступая на съезде турецкой Партии справедливости и развития в городе Адана, политик отреагировал на столкновения палестинцев и израильских военных на границе Израиля и сектора Газа, пишет Daily Sabah. Нетаньяху, как напоминает издание, ранее заметил, что «уроки морали из Анкары, должно быть, были «первоапрельской шуткой».

«Мне не нужно рассказывать мировому сообществу, насколько жестока израильская армия. Мы можем наблюдать, что делает это террористическое государство, глядя на ситуацию в Газе и Иерусалиме», — сказал Эрдоган. Действия израильских военных в связи с этим турецкий лидер назвал «массовым убийством», а Нетаньяху — «террористом».

Президент Палестины поручил созвать экстренное заседание Совбеза ООН
Политика

Израильский премьер-министр, как также заметил Эрдоган, не может найти «надлежащую международную поддержку» своим действиям. Его в частности, не поддерживает Турция, напомнил политик, указав на то, что Анкара не одобрила решение США признать столицей Израиля Иерусалим.​

Нетаньяху же ранее, отвечая на критику Эрдогана, назвал военных Израиля «армией с самыми высокими моральными принципами». «Она не нуждается в нравоучениях от того, кто на протяжении лет без разбора бомбит гражданское население», — написал премьер-министр в Twitter, заметив, что, Анкара, «видимо таким образом отмечает 1 апреля».​

Столкновения между израильскими военными и палестинцами на границе сектора Газа и Израиля происходят с 30 марта. Ситуация обострилась после того, как там произошла акция протеста — палестинцы собрались около израильской границы и начали кидать камни и коктейли Молотова в сторону военных. Силовики попытались подавить беспорядки. Жертвами конфликта, по последним данным Организации освобождения Палестины, стали 17 «мирных демонстрантов»-палестинцев. Еще 70 человек, по словам беседовавшего с Reuters неназванного врача, получили ранения. Президент Палестины Махмуд Аббас 1 апреля в связи с этим поручил палестинскому представительству в ООН потребовать созвать экстренное заседание Совбеза.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган , Израиль , сектор Газа , Беньямин Нетаньяху
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