Плахотнюк решил вернуться в политику

Плахотнюк пообещал вернуться в Молдавию, чтобы вывести страну из «тотального и сложного» кризиса. Он покинул республику в июне 2019 года на фоне политического кризиса, когда сформированный партией кабмин ушел в отставку

Владимир Плахотнюк (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Бывший лидер Демократической партии Молдавии, бизнесмен Владимир Плахотнюк, объявленный в республике в розыск, заявил в интервью порталу Tribuna.md, что намерен вернуться в политику.

По словам Плахотнюка, страна переживает «тотальный и сложный кризис», с которым действующие власти не справляются, у них «было три года, чтобы принести стране хорошие времена». «Насколько хорошо они это сделали — видно по ситуации в стране, и это тоже предмет, причина, которая заставила меня принять решение, которое я объявляю сейчас: я решил вернуться в политику Молдовы», — сказал он.

Экс-лидер Демпартии заявил, что не намерен долго задерживаться в политике: «Ровно столько, сколько необходимо для выхода из кризиса и вывода страны на путь нормального и устойчивого развития». Затем, по словам Плахотнюка, он займется личными делами.

Бизнесмен при этом отказался раскрывать, что содержалось в пакете, переданном им в офисе партии экс-президенту Молдавии Игорю Додону. Инцидент попал на видео и стал основанием для возбуждения уголовного дела (известно как «дело о кульке»). На видео Плахотнюк передает Додону пакет, предположительно, с деньгами.

Плахотнюк назвал ожидаемыми введенные против него американские санкции, эту ситуацию он объяснил «истериками и настойчивыми обращениями» к США нынешнего президента республики Майи Санду. Бизнесмен считает, что ограничительные меры стали результатом действий главы государства, которая пыталась его очернить как политического оппонента. Все это не изменит решимости вернуться в Молдавию и вывести страну из кризиса, подчеркнул он.

Плахотнюк считается одним из богатейших бизнесменов в Молдавии. Официальных данных о размере его состояния нет, однако в 2016 году молдавский деловой портал Mold-Street оценил его в $2–2,5 млрд. В июле 2016 года имя Плахотнюка упоминалось в связи с сообщениями об отмывании более $23 млрд российского происхождения через банки республики. Плахотнюк был бенефициаром «молдавской схемы» отмывания средств из России, считал бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии Михаил Гофман.

Плахотнюк заочно арестован в России с декабря 2017 года по обвинению в покушении на убийство. Следственный департамент МВД предъявил Плахотнюку заочное обвинение в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК). Также Плахотнюка, который долгие годы считался самым влиятельным человеком в Молдавии, обвиняют в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Бизнесмену грозит пожизненное лишение свободы. Имена Плахотнюка и близких к нему политиков неоднократно фигурировали в расследованиях, связанных с «молдавским ландроматом» и схемами по отмыванию средств.

После того как в 2016 году правительство Молдавии возглавил кандидат от Демократической партии Павел Филип, в республике начались акции протеста. Демонстранты обвиняли премьера в том, что он находится под контролем Плахотнюка. Филип пробыл на посту до 2019 года, когда блок ACUM и партия социалистов сумели сформировать коалицию и новое правительство, которое возглавила Санду — через два года она стала президентом страны. После этого Плахотнюк уехал из Молдавии. В партии утверждали, что он сделал это «на несколько дней», для встречи с семьей, но в Молдавию бизнесмен уже не вернулся. Через некоторое время он сложил с себя и полномочия лидера партии.

Плахотнюк выехал в США, однако в августе 2020 года был вынужден покинуть и эту страну. Это произошло на фоне введения против него американских санкций. «Коррупционные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно скомпрометировали независимость демократических институтов Молдовы. Сегодня я публично утверждаю это. США на стороне Молдовы в борьбе против коррупции», — говорил возглавлявший тогда Госдепартамент Майк Помпео. В июле прошлого года Плахотнюку запретили въезд в США.

