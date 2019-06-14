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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Политика ,  
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Созданное Демпартией правительство Молдавии ушло в отставку
Заместитель председателя Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь заявил, что решения принято, чтобы найти выход из политического кризиса

Демократическая партия Молдавии (ДПМ) объявила о сложении полномочий созданного ей правительства, сообщает портал Point.md.

«ДПМ решила уйти из власти через отставку правительства», — сказал замглавы партии Владимир Чеботарь. По его словам, решение было принято в пятницу на заседании политического совета ДПМ.

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Сторонники Демпартии в Молдавии обвинили Додона в госизмене

По словам Чеботаря, отставка правительства направлена на выход из страны из политического кризиса, возникшего в связи с возникновением двоевластия. 8 июня возглавляемая президентом Игорем Додоном Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM достигли соглашения о создании парламентской коалиции и сформировали новое правительство, однако Конституционный суд страны признал указ о его формировании незаконным. В результате старый состав кабмина, подконтрольного ДПМ, остался на своих местах и в Молдавии появилось два правительства. Додон назвал ситуацию «близкой к взрыву».

«Наше решение никак не решает проблему юридического блокирования, в которой находится наша страна. Новое правительство — незаконное. Самое верное решение — досрочные выборы», — сказал Чеботарь (цитата по «Комсомольской правде — Молдова»).

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Суд в Молдавии лишил Додона полномочий президента и передал их премьеру

13 июня президент России Владимир Путин пообещал Додону и его союзникам свою поддержку, чтобы они «избавились в конце концов от этих, как бы так выразиться интеллигентно, в общем от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени [власть] в Молдове».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Молдавия, Игорь Додон, Выборы
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