Созданное Демпартией правительство Молдавии ушло в отставку

Заместитель председателя Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь заявил, что решения принято, чтобы найти выход из политического кризиса

Демократическая партия Молдавии (ДПМ) объявила о сложении полномочий созданного ей правительства, сообщает портал Point.md.

«ДПМ решила уйти из власти через отставку правительства», — сказал замглавы партии Владимир Чеботарь. По его словам, решение было принято в пятницу на заседании политического совета ДПМ.

По словам Чеботаря, отставка правительства направлена на выход из страны из политического кризиса, возникшего в связи с возникновением двоевластия. 8 июня возглавляемая президентом Игорем Додоном Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM достигли соглашения о создании парламентской коалиции и сформировали новое правительство, однако Конституционный суд страны признал указ о его формировании незаконным. В результате старый состав кабмина, подконтрольного ДПМ, остался на своих местах и в Молдавии появилось два правительства. Додон назвал ситуацию «близкой к взрыву».

«Наше решение никак не решает проблему юридического блокирования, в которой находится наша страна. Новое правительство — незаконное. Самое верное решение — досрочные выборы», — сказал Чеботарь (цитата по «Комсомольской правде — Молдова»).