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«Дело о кульке» обернулось задержанием экс-президента Молдавии

Почему началось уголовное преследование бывшего президента Молдавии Игоря Додона
На бывшего президента Молдавии Игоря Додона завели уголовное дело по четырем статьям, в том числе о госизмене. Как задержание пророссийского политика скажется на отношениях Кишинева и Москвы — разбирался РБК
Обыски в доме Игоря Додона
Обыски в доме Игоря Додона (Фото: Раду Прока / РИА Новости)

Что легло в основу дела экс-президента

Бывший президент Молдавии Игорь Додон задержан на 72 часа в рамках дела, возбужденного по четырем статьям Уголовного кодекса республики, в том числе о государственной измене. Об этом сообщила во вторник, 24 мая, пресс-секретарь Генпрокуратуры республики Марианна Керпек. 47-летнего Додона, возглавлявшего страну с 2016-го по декабрь 2020 года, также подозревают в пассивной коррупции, получении финансирования для партии от криминальной организации и незаконном обогащении. В домах политика и его ближайших соратников прошли обыски. Задержание экс-президента по уголовному обвинению беспрецедентно для Молдавии, прежние руководители государства преследованиям не подвергались.

В генпрокуратуре Молдавии подтвердили задержание Додона на 72 часа
Политика
Игорь Додон

Основанием для возбуждения уголовного дела стали кадры 2019 года, снятые в офисе Демократической партии Молдавии. На видео возглавлявший партию бизнесмен Владимир Плахотнюк передает Додону пакет, предположительно, с деньгами. В Молдавии этот инцидент известен как «дело о кульке». Использование непрозрачного пакета — довольно распространенный в Молдавии способ незаконной передачи денег, он стал локальным мемом.

Из разговора Плахотнюка с Додоном следует, что деньги, которые Додон берет у Плахотнюка, предназначены для финансирования Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), от которой Додон баллотировался в президенты и которую возглавлял несколько лет.

Видеозапись впервые была обнародована еще в 2020 году. Это сделали депутаты национального парламента Лилиан Карп и Юрий Реницэ, представлявшие альянс проевропейских правоцентристских партий ACUM Platforma DA și PAS (партия «Действие и солидарность» и партия «Платформа «Достоинство и правда»). В 2020 году прокуратура отказала в возбуждении дела на основе этой записи, сославшись на недостаток улик. Однако на прошлой неделе врио генпрокурора Дмитрий Робу подписал постановление о возобновлении уголовного дела.

Согласно молдавскому законодательству, видеозапись, сделанная без санкции прокурора и без участия правоохранительных органов, не может считаться доказательством в суде. Именно поэтому она не была рассмотрена ранее и в возбуждении уголовного дела было отказано, объясняет глава кишиневского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы. Возобновить уголовное дело могли из-за появления новых, ранее не фигурировавших доказательств. «Но какие, прокуратура пока не озвучивала. И в этом контексте странно выглядит возобновление уголовного дела без объяснения причин», — сказал эксперт РБК. Манастырлы также обращает внимание, что в готовящемся обвинении появилась статья об измене родине, в чем ранее Додона не обвиняли. «Этим можно объяснить участие контрразведки в обысках у Додона», — отмечает эксперт.

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Что нашли при обысках по делу экс-президента Молдавии

Молдавская Генпрокуратура сообщила, что обыски прошли в десяти объектах недвижимости и трех автомобилях. Были изъяты наличные, расписки и иные ценности, происхождение которых будет изучено на предмет законности. Одно из лиц, подвергнутых обыскам, по сообщению прокуратуры, попыталось уничтожить улики, проглотив расписки на совершение сделок с недвижимостью на сумму свыше €700 тыс. У этого же человека нашли денежные средства в размере более €37 тыс.

Какие последствия могут быть у дела

Додон в бытность президентом Молдавии выступал за сворачивание евроинтеграции и сотрудничество с Россией, пользовался поддержкой Москвы и часто встречался с российским президентом Владимиром Путиным. В 2017 году он был единственным иностранным лидером, присутствовавшим 9 мая на параде Победы на Красной площади. После проигрыша ПСРМ на досрочных парламентских выборах 2021 года Додон оставил официальный пост в партии, став ее почетным председателем, и сосредоточился на работе в возглавляемом им Молдавско-российском деловом союзе.

Комментируя задержание Додона, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это внутреннее дело страны, но в России с тревогой наблюдают за развитием ситуации. «Мы, конечно, встревожены тем, что опять подобная практика и преследования применяются в отношении тех, кто являются сторонниками развития дружественных, взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией, то есть с нашей страной», — сказал Песков журналистам.

«Мы видим через этот арест попытку тотального уничтожения Партии социалистов, всей пророссийской оппозиции, чтобы развязать руки режиму Майи Санду. Для дальнейших действий. Каких? Мы не знаем. Аншлюс Молдавии Румынией, попытка разморозить Приднестровский конфликт, просто установить единоличную власть в стране?» — так прокомментировал РБК задержание Додона депутат молдавского парламента от Партии социалистов Богдан Цырдя. Он убежден, что дело носит политический характер, преследованием Додона новый президент республики Майя Санду решила «сделать себе такой красивый подарок в виде ареста своего главного оппонента, у кого рейтинг фактически равен ее [рейтингу]». В день задержания Додона Санду находилась в США, отмечает Цырдя.

По мнению Сергея Манастырлы, возбуждение уголовного дела против Додона не повлияет на отношения Кишинева и Москвы, потому что сейчас их почти нет. «Вся политика сводится к вопросу обеспечения газом по той или иной цене, включая обеспечение Приднестровья и его промышленности, в том числе Рыбницкого комбината и Молдавской ГРЭС. К этому Кишинев и свел все свои отношения на данный момент», — поясняет он.

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Теги
Александр Атасунцев Александр Атасунцев
Молдавия Игорь Додон Майя Санду Владимир Плахотнюк государственная измена
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