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Додон счел Санду «молдавским Горбачевым» из-за ее непопулярности в стране

Президент Молдавии Майя Санду стала «молдавским Горбачевым», написал экс-глава государства Игорь Додон в Telegram.

«Его не любили внутри страны, в Советском Союзе, но аплодировали вне. Вот так и с Санду. Ездит за границу за дозой оптимизма, за аплодисментами, потому что в стране ей никто не хлопает и не будет хлопать», — заявил он.

Бывший президент счел, что все граждане Молдавии «молятся» о том, чтобы правительство Санду ушло в отставку. «Хуже, чем при Майе Санду в Молдавии ещё не было», — отметил он.

При этом Додон — лидер пророссийской Партии социалистов — подчеркнул, что Санду и ее либеральная проевропейская партия «Действие и Солидарность» сделали большую ошибку, когда тронули его и его близких.

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Игорь Додон в здании районного суда Кишинева

В конце мая полиция Молдавии задержала Игоря Додона. Генпрокуратура предъявила бывшему президенту обвинение по делу о хищении средств при закупке электроэнергии госкомпанией «Энергоком» в 2008 году. По версии следствия, в должности первого вице-премьера, министра экономики и торговли Додон содействовал закупкам с сильно завышенной закупочной ценой. Государство понесло убытки в размере $11,9 млн, утверждают прокуроры. Экс-президент вину отрицает.

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Суд отправил политика под домашний арест по подозрениям в пассивной коррупции, получении денег для политической партии от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене. 29 июля
Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу адвокатов, которые требовали освободить Додона из-под ареста.

После известий об открытии уголовного дела Санду просила прокуратуру расследовать дело Додона без участия в политических играх.

Теги
Молдавия Игорь Додон Майя Санду Михаил Горбачев
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