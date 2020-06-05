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В Молдавии опубликовали запись разговора Додона с упоминанием Путина

На записи видно, как президент Молдавии Игорь Додон и экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк обсуждают создание в парламенте коалиции, обладающей конституционным большинством
Владимир Плахотнюк и Игорь Додон
Владимир Плахотнюк и Игорь Додон (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Депутаты Лилиан Карп и Юрий Реницэ, представляющие в парламенте Молдавии альянс проевропейских правоцентристских партий ACUM Platforma DA și PAS (ACUM), обнародовали фрагмент записи переговоров президента страны Игоря Додона с бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком.

На пресс-конференции 5 июня Реницэ заявил, что сделанную скрытой камерой видеозапись прислали ему «доброжелатели», сообщает портал СП. Когда и где снято видео — неизвестно.

На записи Додон и Плахотнюк, а также входящий в окружение последнего Сергей Яралов обсуждают создание в парламенте коалиции, обладающей конституционным большинством. При этом Додон, как отмечает телеканал TV8, говорит, что «постоянно пишет записки Путину», но о каких именно записках идет речь, не ясно.

«Глава государства отчитывается перед другим государством», — прокомментировал ситуацию депутат Карп, передает портал NewsMaker.md. В связи с этим депутаты заявили, что Генпрокуратура Молдавии должна проверить подлинность видеозаписи и привлечь Додона, Плахотнюка и Яралова к ответственности за измену родине.

Карп также заявил, что видеозаписи есть в распоряжении Антикоррупционной прокуратуры, но та больше года на них не реагирует.

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Комментируя опубликованное видео, Додон написал на своей странице в сети Facebook, что переговоры с Плахотнюком были частью «политической шахматной партии с опасным противником», итогом которой стало бегство Плахотнюка из страны (он покинул пост главы Демпартии в июне 2019 года, в июле отказался от депутатского мандата, а уже в октябре его объявили в международный розыск).

Ранее (в мае был опубликован другой фрагмент записи) Додон говорил, что Плахотнюк использует Реницэ как политический и манипулятивный инструмент, «сливая» тому «обработанные кадры».

Выступая в передаче «Президент отвечает», Додон заявил 5 июня, что «беглый олигарх борется за то, чтобы спасти себя», а потому «подобные видео» будут появляться и дальше.

«Меня атакуют со всех сторон, <...> показывают всякие глупости, как я сказал моему коллеге Корнелиу Фуркулице (лидер фракции Партии социалистов в парламенте Молдавии. — РБК), фильмы производства «Плаха Pictures» или «Майями Pictures». И такие фильмы еще будут появляться. Почему даже в этих условиях люди доверяют мне? Потому что люди доверяют политикам, которые близки им», — заявил Додон.

Генеральная прокуратура 5 июня заявила, что у нее нет данных о том, что какие-либо записи переговоров Додона с Плахотнюком хранятся в Антикоррупционной прокуратуре, и эта информация будет проверена. В пресс-службе ведомства также отметили, что проведут проверку новых записей в рамках дела, возбужденного по заявлению лидера Platforma DA Андрея Нэстасе.

Теги: Молдавия, Игорь Додон
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