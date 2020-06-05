В Молдавии опубликовали запись разговора Додона с упоминанием Путина

На записи видно, как президент Молдавии Игорь Додон и экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк обсуждают создание в парламенте коалиции, обладающей конституционным большинством

Владимир Плахотнюк и Игорь Додон (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Депутаты Лилиан Карп и Юрий Реницэ, представляющие в парламенте Молдавии альянс проевропейских правоцентристских партий ACUM Platforma DA și PAS (ACUM), обнародовали фрагмент записи переговоров президента страны Игоря Додона с бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком.

На пресс-конференции 5 июня Реницэ заявил, что сделанную скрытой камерой видеозапись прислали ему «доброжелатели», сообщает портал СП. Когда и где снято видео — неизвестно.

На записи Додон и Плахотнюк, а также входящий в окружение последнего Сергей Яралов обсуждают создание в парламенте коалиции, обладающей конституционным большинством. При этом Додон, как отмечает телеканал TV8, говорит, что «постоянно пишет записки Путину», но о каких именно записках идет речь, не ясно.

«Глава государства отчитывается перед другим государством», — прокомментировал ситуацию депутат Карп, передает портал NewsMaker.md. В связи с этим депутаты заявили, что Генпрокуратура Молдавии должна проверить подлинность видеозаписи и привлечь Додона, Плахотнюка и Яралова к ответственности за измену родине.

Карп также заявил, что видеозаписи есть в распоряжении Антикоррупционной прокуратуры, но та больше года на них не реагирует.