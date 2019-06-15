Глава Демократической партии Молдавии Плахотнюк покинул страну

Лидер Демократической партии Молдавии (ДМП) олигарх Владимир Плахотнюк покинул страну, сообщается на сайте партии.

«В связи со спекуляциями, появившимися в СМИ, о так называемом исчезновении лидера ДПМ отмечаем, что Владимир Плахотнюк уехал на несколько дней из страны к своей семье», — говорится на сайте.

Заместитель председателя ДПМ Владимир Чеботарь объявил 14 июня, что созданное партией правительство уходит в отставку. По его словам, это сделано для того, чтобы найди выход из политического кризиса в Молдавии в связи с фактическим двоевластием. Чеботарь добавил, что «новое правительство незаконно» и выходом из сложившейся ситуации будут досрочные выборы.

После этого молдавские СМИ сообщили о том, что Плахотнюк и другие члены ДМП покинули страну. Премьер-министр Майя Санду заявила, что правительство примет меры, чтобы вернуть всех уехавших в Молдавию.