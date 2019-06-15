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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
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Глава Демократической партии Молдавии Плахотнюк покинул страну

Лидер Демократической партии Молдавии (ДМП) олигарх Владимир Плахотнюк покинул страну, сообщается на сайте партии.

«В связи со спекуляциями, появившимися в СМИ, о так называемом исчезновении лидера ДПМ отмечаем, что Владимир Плахотнюк уехал на несколько дней из страны к своей семье», — говорится на сайте.

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Заместитель председателя ДПМ Владимир Чеботарь объявил 14 июня, что созданное партией правительство уходит в отставку. По его словам, это сделано для того, чтобы найди выход из политического кризиса в Молдавии в связи с фактическим двоевластием. Чеботарь добавил, что «новое правительство незаконно» и выходом из сложившейся ситуации будут досрочные выборы.

После этого молдавские СМИ сообщили о том, что Плахотнюк и другие члены ДМП покинули страну. Премьер-министр Майя Санду заявила, что правительство примет меры, чтобы вернуть всех уехавших в Молдавию.

Кризис, о котором идет речь, начался после выборов в феврале. По их результатам 35 мест в парламенте получили социалисты, которых поддерживает Додон, 30 кресел заняли представители контролирующей правительство Демократической партии и 26 — блок ACUM.

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Молдавия вступила в досрочное двоевластие

Партии не смогли договориться о коалиции, которая позволила бы им сформировать правительство большинства. Оставшийся работать кабинет министров был сформирован Демократической партией и находился в политической конфронтации с президентом Игорем Додоном.

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Суд в Молдавии лишил Додона полномочий президента и передал их премьеру

Конституционный суд Молдавии 7 июня обязал Додона распустить парламент из-за того, что правительство не было сформировано в течение необходимых 90 дней. Додон отказался подписать указ, надеясь на возможность компромисса. Конституционный суд лишил президента полномочий и передал их исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу. Президент России Владимир Путин оказал Додону поддержу и пообещал ему помочь бороться, по его словам, с людьми «которые узурпировали до недавнего времени [власть] в Молдове».

 

Теги: Молдавия, Демократическая партия
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