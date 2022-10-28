МАГАТЭ направит экспертов в Чернобыль после заявлений о «грязной» бомбе

Ранее Россия обвинила Украину в подготовке провокации с «грязной» бомбой, Киев отверг эти подозрения. На этой неделе эксперты МАГАТЭ проверят два украинских ядерных объекта, где возможно производство такой бомбы

Рафаэль Гросси (Фото: Guo Chen / Xinhua / Global Look Press)

В следующие несколько недель эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетят Чернобыльскую АЭС на Украине, так как высказывались подозрения, что ее могут использовать для производства «грязной» бомбы, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси на пресс-конференции после заседания Совета безопасности ООН. Она транслировалась на медиаресурсе Организации.

На этой неделе инспекторы МАГАТЭ проверят два украинских ядерных объекта (какие, не уточняется), где потенциально может быть произведена бомба и которые находятся под гарантиями агентства, ранее сообщил Гросси. На пресс-конференции в ООН постоянный представитель России Василий Небензя рассказал об информировании руководства МАГАТЭ, что «грязную» бомбу могут изготовить на других объектах на Украине.

«Инспекторы МАГАТЭ проведут независимую проверку в этих местах в соответствии с соглашением Украины о гарантиях, чтобы обнаружить любое перенаправление ядерного материала, подпадающего под гарантии, любое незаявленное производство или переработку ядерного материала в двух местах и убедиться в отсутствии незаявленных ядерных материалов и деятельности», — сказал Гросси.

На пресс-конференции глава МАГАТЭ уточнил, что миссия прибудет на Украину в течение «пары дней», а результаты будут представлены в течение нескольких дней после завершения ее работы.

Детонация «грязной бомбы» представляет собой один из видов атаки с применением радиоактивного материала, например подрыв установки невоенного назначения.

23 октября министр обороны Сергей Шойгу предупредил Великобританию, Францию и Турцию (а позднее Китай и Индию) о возможной провокации Украины с «грязной» бомбой. Сразу после этого глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что у страны «нет никаких «грязных бомб», а «россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами».

Он также сообщил, что Украина пригласит на свои объекты, где может разрабатываться такая бомба, экспертов МАГАТЭ. Кремль указал, что тоже находится в контакте с агентством по данному вопросу.

Глава Пентагона Ллойд Остин 27 октября заявил, что США не видят намерения использовать «грязную» бомбу ни у Москвы, ни у Киева.