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Военная операция на Украине ,  
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США не увидели готовности Москвы или Киева применить «грязную бомбу»

Пентагон: США не видят указаний на готовность Москвы или Киева применить «грязную бомбу»
В свете таких событий, как заявления о возможной провокации с «грязной бомбой», важно поддерживать коммуникацию как с союзниками, так и с противниками, заявил Остин. В ближайшие дни на Украину должны прибыть инспекторы МАГАТЭ
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Вашингтон не видит указаний на то, что Москва или Киев готовятся совершить провокацию с применением «грязной бомбы», заявил на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин.

«Мы не видим ничего, что бы указывало на то, что [президент России Владимир] Путин принял решение использовать «грязную бомбу», — сказал министр.

По словам Остина, то же самое США могут сказать и о Киеве. «Власти Украины заверили нас, что это не входит в их план. Таким образом, повторюсь, ничего не указывает на то, что это случится. Подчеркну, что в свете таких событий важно поддерживать коммуникацию как с противниками, так и с союзниками», — отметил он.

Российские власти в конце прошлой недели заявили, что Украина готовит провокацию с «грязной бомбой». Это обычное, неядерное взрывное устройство, которое состоит из контейнера с радиоактивным материалом и взрывчаткой. Взрыв такого устройства приводит к радиоактивному заражению территории.

На этом фоне министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своими зарубежными коллегами из США, Великобритании, Франции, Турции, Индии и Китая. Западные страны опасения Москвы поддержать отказались и назвали ложными. Киев также опроверг обвинения и пригласил в страну инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Эксперты прибудут на Украину в ближайшие дни. По словам президента Владимира Путина, Россия поддерживает их визит и считает, что проверку нужно провести «быстрее и шире», поскольку «киевские власти делают все, чтобы замести следы этой подготовки».

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Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября, Путин заявил, что Россия не намерена первой применять ядерное оружие, а целью нагнетания этой темы Западом назвал попытку повлиять на союзников Москвы.

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