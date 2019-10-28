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Политика ,  
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Останки аль-Багдади захоронили в море
Советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен ранее сообщил, что с останками лидера ИГ могут поступить так же, как и с телом главаря «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена

Останки главаря террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, о ликвидации которого объявил президент США Дональд Трамп, захоронили в море. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей американского министерства обороны и Reuters со ссылкой на американского чиновника. Собеседник агентства, заявивший об этом на условиях анонимности, не предоставил дополнительную информацию, в том числе о том, как и где была проведена процедура.

27 октября помощник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью NBC заявил, что с останками аль-Багдади могут поступить так же, как и с телом лидера запрещенной в России «Аль-Каиды» Усамой бен Ладеном. Он был уничтожен в 2011 году в результате спецоперации ВМС США, а его останки сбросили в Аравийское море.

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Трамп сообщил о смерти лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади

«Тело аль-Багдади будет утилизировано надлежащим образом», — сказал О’Брайен. На вопрос о том, будут ли США следовать тому же протоколу, что и в случае с бен Ладеном, он ответил: «Я ожидаю, что это будет так».

Об уничтожении лидера «Исламского государства» в результате спецоперации американских военных в Сирии Трамп объявил накануне, 27 октября. По словам президента США, военные загнали аль-Багдади в тупиковый тоннель, где тот подорвал пояс смертника. Вместе с ним, как заявил Трамп, погибли трое детей главаря ИГ. Он не исключил, что США могут опубликовать некоторые части видео операции.

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Трамп сообщил о помощи России в уничтожении лидера ИГ

Американский президент также поблагодарил Москву, сообщив, что российские военные оказали помощь в пролете над контролируемой ими частью Сирии. В российском Минобороны в ответ на это заявили, что ничего не знают о «содействии пролету» американской авиации. Ведомство добавило, что не имеет достоверных данных о проведении военными США операции «по очередному уничтожению» аль-Багдади. В мониторинговой группе ООН по ИГ также сообщили, что пока каких-либо доказательств смерти главаря боевиков, кроме заявления властей США, нет.

В Кремле заявили, что новость об уничтожении лидера ИГ «не может вызвать негативную реакцию» у России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, если аль-Багдади действительно ликвидировали, то Трамп внес серьезный вклад в борьбу с терроризмом.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: «Исламское государство», Абу Бакр аль-Багдади, операция
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