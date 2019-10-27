Трамп заявил о ликвидации лидера «Исламского государства»

Лидер запрещенной террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади ликвидирован во время операции в Идлибе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

Операцией по его ликвидации занимались силы специальных операций США. При этом во время спецоперации аль-Багдади подорвал пояс смертника.

При этом власти США провели идентификацию останков, которая показала, что был уничтожен именно лидер ИГ. Во время операции было убито большое количество сподвижников аль-Багдади. На месте спецоперации также находились 11 детей, они пострадали.

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