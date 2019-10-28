Мониторинговая группа ООН не подтвердила ликвидацию аль-Багдади

Мониторинговая группа ООН по «Исламскому государству», «Аль-Каиде» и радикальному движению «Талибан» (запрещенные в России террористические организации) не может подтвердить данные о ликвидации главы ИГ Абу Бакра аль-Багдади, заявил координатор группы Эдмунд Вальтер Фиттон-Браун «РИА Новости».

Фиттон-Браун сообщил, что у мониторинговой группы пока нет никаких доказательств смерти аль-Багдади, кроме заявления властей США. Он добавил, что намерен взаимодействовать с США для скорейшего получения подтверждения.

О ликвидации лидера «Исламского государства» аль-Багдади в ходе спецоперации американских военных в сирийской провинции Идлиб заявил президент США Дональд Трамп 27 октября. По его словам, военнослужащие США загнали аль-Багдади в тупиковый тоннель, где он подорвал пояс смертника. Кроме него, американские военные убили многих его сподвижников, сообщал Трамп.

В Минобороны России также заявили об отсутствии достоверной информации о спецоперации США. По информации ведомства, в дни предполагаемой ликвидации в Идлибе не было замечено каких-либо воздушных ударов, совершенных американской авиацией или коалиционными войсками. 28 октября Трамп допустил, что США опубликуют видео операции по ликвидации лидера ИГ.