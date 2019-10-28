В Кремле оценили заявление США о ликвидации главаря ИГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если главарь террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) действительно ликвидирован, то американский лидер Дональд Трамп внес серьезный вклад в борьбу с терроризмом. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Сама по себе новость не может вызвать негативную реакцию российских властей», — отметил он. Песков добавил, что российские военные действительно видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать.

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