Минобороны поспорило с Трампом о роли России в уничтожении лидера ИГ

Ведомство заявило, что не имеет подтверждений ликвидации Абу Бакра аль-Багдади американскими военными. У российской стороны также нет данных об оказанном содействии пролету авиации США, о чем ранее сообщил Дональд Трамп

Абу Бакр аль-Багдади (Фото: Reuters TV)

В российском Министерстве обороны не знают ничего о «содействии пролету авиации США» для проведения спецоперации по ликвидации лидера запрещенной террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади в воздушное пространство Сирии. Об этом говорится в заявлении представителя ведомства Игоря Конашенкова, поступившем в РБК.

Также в министерстве указали, что за последние время никаких ударов с воздуха с американской стороны или коалиции в сирийской провинции, где был ликвидирован террорист, не зафиксировано.

Как заявил Конашенков, у ведомства нет достоверных данных о проведении военнослужащими США в сирийском Идлибе операции «по очередному уничтожению» аль-Багдади. Ведомство считает, что число стран — участниц операции и противоречивые подробности о ней «порождают обоснованные вопросы и сомнения в ее реальности и тем более в успехе».

Минобороны указало, что неподконтрольная правительству Сирии территория зоны деэскалации Идлиб находится под контролем террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России). Боевики всегда уничтожали членов ИГ «как главных конкурентов за власть в Сирии», поэтому, по мнению ведомства, «спокойное пребывание» в Идлибе аль-Багдади требует отдельных доказательств со стороны США.