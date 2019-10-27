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Минобороны поспорило с Трампом о роли России в уничтожении лидера ИГ
Ведомство заявило, что не имеет подтверждений ликвидации Абу Бакра аль-Багдади американскими военными. У российской стороны также нет данных об оказанном содействии пролету авиации США, о чем ранее сообщил Дональд Трамп
Абу Бакр аль-Багдади (Фото: Reuters TV)

В российском Министерстве обороны не знают ничего о «содействии пролету авиации США» для проведения спецоперации по ликвидации лидера запрещенной террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади в воздушное пространство Сирии. Об этом говорится в заявлении представителя ведомства Игоря Конашенкова, поступившем в РБК.

Также в министерстве указали, что за последние время никаких ударов с воздуха с американской стороны или коалиции в сирийской провинции, где был ликвидирован террорист, не зафиксировано.

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Как заявил Конашенков, у ведомства нет достоверных данных о проведении военнослужащими США в сирийском Идлибе операции «по очередному уничтожению» аль-Багдади. Ведомство считает, что число стран — участниц операции и противоречивые подробности о ней «порождают обоснованные вопросы и сомнения в ее реальности и тем более в успехе».

Минобороны указало, что неподконтрольная правительству Сирии территория зоны деэскалации Идлиб находится под контролем террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России). Боевики всегда уничтожали членов ИГ «как главных конкурентов за власть в Сирии», поэтому, по мнению ведомства, «спокойное пребывание» в Идлибе аль-Багдади требует отдельных доказательств со стороны США.

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27 октября президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади силами американских специальных операций в Идлибе. С его слов смерть террориста была подтверждена идентификацией останков. Также американский президент в своей речи поблагодарил Россию за содействие в полете воздушной техники США над территорией Сирии. При этом Трамп добавил, что Москва не владела информацией, для чего именно американские войска направились в Идлиб.

Операция по уничтожению главаря боевиков, как ранее писали СМИ, прошла 26 октября. Власти США отдали приказ о ее начале после того, как получили информацию, что аль-Багдади скрывается в сирийской провинции.

Авторы: Майя Бобенко, Наталия Анисимова
Теги: США, Дональд Трамп, Минобороны РФ, ИГ
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