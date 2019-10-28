Трамп допустил публикацию видео ликвидации аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что рассматривает возможность публикации частей видео ликвидации главы ИГ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство») Абу Бакра аль-Багдади, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

«Вопрос был в том, рассматриваю ли я публикацию видео операции. Некоторые части мы можем опубликовать», — сообщил Трамп.

О ликвидации лидера «Исламского государства» аль-Багдади в ходе спецоперации военных США в Сирии Трамп заявил 27 октября. По словам американского президента, военные США загнали аль-Багдади в тупиковый тоннель, где он подорвал пояс смертника. Из-за взрыва погибли трое его детей. Во время операции американские военные также убили большое количество сподвижников лидера ИГ, сообщал Трамп.

Американский лидер добавил, что Москва помогла Вашингтону при пролете над частью сирийской территории, которая находится под контролем российских военных. В Минобороны России заявили об отсутствии достоверных данных об операции США по ликвидации аль-Багдади. Кроме того, в ведомстве отметили, что ничего не знают о содействии России американской авиации.