Евросоюз согласился отсрочить Brexit еще на три месяца

Лидеры стран Евросоюза согласились одобрить запрос властей Великобритании об очередной отсрочке выхода страны из ЕС (Brexit). Об этом сообщил глава Европейского совета Дональд Туск на своей странице в Twitter.
По его словам, на этот раз срок Brexit откладывается до 31 января 2020 года. До сих пор крайним сроком считалось 31 октября 2019 года.
«Ожидается, что решение будет оформлено в письменном виде», — добавил Туск.
23 октября глава Евросовета рекомендовал лидерам стран ЕС согласиться на просьбу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об отсрочке Brexit.