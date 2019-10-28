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Brexit ,  
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Евросоюз согласился отсрочить Brexit еще на три месяца
Руководители стран ЕС согласились предоставить Великобритании очередную отсрочку для Brexit, сообщил глава Европейского совета Дональд Туск. На этот раз срок Brexit откладывается до 31 января 2020 года
Фото: Francisco Seco / AP

Лидеры стран Евросоюза согласились одобрить запрос властей Великобритании об очередной отсрочке выхода страны из ЕС (Brexit). Об этом сообщил глава Европейского совета Дональд Туск на своей странице в Twitter.

По его словам, на этот раз срок Brexit откладывается до 31 января 2020 года. До сих пор крайним сроком считалось 31 октября 2019 года.

«Ожидается, что решение будет оформлено в письменном виде», — добавил Туск.

23 октября глава Евросовета рекомендовал лидерам стран ЕС согласиться на просьбу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об отсрочке Brexit.

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19 октября депутаты британского парламента приняли поправку, обязывающую премьер-министра страны просить ЕС об отсрочке Brexit. Джонсон заявлял, что не будет этого делать, по его словам, новая отсрочка только ухудшит ситуацию. Однако 20 октября Туск сообщил, что получил от британских властей соответствующий запрос.

Источник Би-би-си в британском правительстве сообщил, что Джонсон отправил в Брюссель два письма: в первом он попросил отсрочку Brexit, но не подписал его, а во втором указал, что отсрочка выхода из ЕС будет ошибкой.

22 октября британские парламентарии предварительно одобрили сделку по Brexit, но при этом отклонили трехдневный график, предложенный Джонсоном для принятия законопроекта по реализации соглашения.

24 октября Джонсон выступил за проведение досрочных парламентских выборов в том случае, если ЕС согласится отсрочить Brexit до 31 января 2020 года. «Мы не можем рисковать дальнейшим параличом... Мы должны дать избирателям возможность разрешить ситуацию как можно скорее до наступления очередного дедлайна 31 января», — отметил премьер-министр, пояснив, что выборы могут пройти 12 декабря.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дональд Туск, Brexit
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