Идея Бориса Джонсона по Brexit провалилась в парламенте

Против внесенного премьером Борисом Джонсоном условия высказались 322 депутата, поддержали его 308 депутатов. Ранее Джонсон пообещал снять с рассмотрения законопроект о Brexit, если парламент не одобрит его в течение трех дней

Борис Джонсон (Фото: Jessica Taylor / Reuters)

Депутаты палаты общин Великобритании отклонили трехдневный график, предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном для принятия законопроекта, предусматривающего реализацию соглашения о Brexit. Об этом сообщает The Guardian.

Во время голосования, состоявшегося 22 октября, против внесенного кабинетом министров билля высказались 322 депутата, поддержали его 308 депутатов.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин попросил Джонсона согласовать с законодателями «новый разумный график» рассмотрения законопроекта о выходе страны из Евросоюза, передает CNN. «Палата отказалась участвовать в обсуждении важного законопроекта всего за три дня — практически без предварительного уведомления и анализа экономических последствий», — сказал он.

Выступая в палате общин после оглашения результатов голосования, Джонсон объявил, что его законопроект о Brexit будет временно приостановлен. По словам премьер-министра, он разочарован, что палата общин проголосовала за дальнейшую задержку Brexit.

Ранее Джонсон заявил, что снимет с рассмотрения законопроект о выходе страны из ЕС, если парламент в течение трех дней не поддержит предложенный правительством план действий о Brexit 31 октября. Он также отметил, что если палата общин не одобрит соответствующий билль, страну ждут досрочные выборы. «С большим сожалением придется снять законопроект с рассмотрения и проводить всеобщие выборы», — сказал он.