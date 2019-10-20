Туск получил запрос властей Британии о переносе Brexit

СМИ пишут, что Джонсон направил Туску копию запроса об отсрочке Brexit без подписи, а также послал второе письмо, в котором назвал Brexit ошибкой. После голосования в парламенте премьер по закону должен был направить запрос

Дональд Туск (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Глава Европейского совета Дональд Туск получил письмо от правительства Британии о переносе Brexit, об этом он сообщил в своем Twitter.

«Запрос на продление только что прибыл. Я начну консультации с лидерами ЕС о том, как реагировать», — написал он.

Источник «Би-би-си» в британском правительстве сообщил, что Джонсон отправил в Брюссель два письма: в первом он попросил отсрочку Brexit, но не подписал его, а во втором указал, что отсрочка выхода из ЕС будет ошибкой. По данным телекомпании, вместе с письмами направлена пояснительная записка от посла Британии в ЕС Тимоти Барроу, в которой поясняется, что первое письмо соответствует законодательству. The Telegraph также пишет, что Джонсон распорядился направить Брюсселю неподписанную копию запроса на отсрочку.

Ранее в субботу Туск заявил, что ожидает от Джонсона письма с просьбой отсрочить выход Великобритании из ЕС. Перед этим они провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию, сложившуюся после голосования в палате общин.