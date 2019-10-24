Джонсон предложит провести досрочные выборы 12 декабря

Британский премьер-министр Борис Джонсон согласен дать парламенту больше времени на рассмотрение документов по Brexit, если они согласятся провести внеочередные выборы 12 декабря, передает Би-би-си.

Джонсон призвал лейбористов поддержать эту идею на голосовании, которое предварительно запланировано на следующую неделю.

Премьер написал лидеру лейбористов Джереми Корбину письмо, которое опубликовал в своем Twitter. В нем он указал, что если ЕС предоставит Лондону отсрочку, то Великобритания должна будет оставаться в составе объединения до 31 января, и «очевидно, что должны быть проведены выборы».

22 октября палата общин Великобритании предварительно одобрила сделку по Brexit, но при этом отклонила трехдневный график, который премьер предложил для принятия законопроекта по реализации соглашения.