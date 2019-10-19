Британский парламент проголосовал за новую отстрочку Brexit

Премьер Великобритании Борис Джонсон уже прокомментировал результаты голосования. Он заявил, что не станет просить об отсрочке

Депутаты британского парламента в субботу поддержали поправку, обязывающую премьер-министра страны просить об отсрочке Brexit вне зависимости от результатов голосования по утверждению соглашения между Лондоном и Брюсселем. Об этом сообщает Bloomberg.

Голосование по соглашению, которое было достигнуто ранее на этой неделе между британским правительством и властями ЕС, должно было состояться в британском парламенте позднее в субботу.

Премьер Великобритании Борис Джонсон настаивает, что страна должна покинуть ЕС 31 октября. «Я не буду вести переговоры об отсрочке с ЕС, и закон не заставляет меня это делать», — заявил Джонсон в парламенте после голосования (цитата по Reuters). «Я скажу нашим друзьям и коллегам в ЕС именно то, что я говорил всем остальным за последние 88 дней, что я занимаю пост премьер-министра: дальнейшая отсрочка сделает хуже и для этой страны, и для Европейского союза, и для демократии», — сказал Джонсон.

События в британской Палате общин сопровождаются акциями протеста против выхода страны из ЕС. Решение депутатов одобрить поправку об отсрочке они встретили овациями, сообщает Би-би-си.