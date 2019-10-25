Дипломаты Евросоюза договорились о переносе Brexit

Дипломаты всех стран ЕС согласились отложить Brexit. Решение, на какой срок это можно сделать, они оставили до рассмотрения вопроса о досрочных всеобщих выборах в британском парламенте, сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы 12 декабря. Вопрос о них парламент рассмотрит в понедельник.

Ранее Джонсон высказался о том, что парламент оказался в тупике. В случае, если палата общин не поддержит его инициативу, страна «будет двигаться в направлении всеобщих выборов».

Палата общин британского парламента 22 октября во втором чтении одобрила законопроект о Brexit. Парламентарии отклонили график ускоренного выхода из ЕС. Страна вряд ли успела бы покинуть блок с соглашением к крайнему сроку 31 октября.