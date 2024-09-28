Лавров назвал самоубийством попытки «воевать до победы» против России

Лавров счел бессмысленными попытки «воевать до победы» с ядерной державой, каковой является Россия. Он отметил, что к такой «самоубийственной авантюре» подталкивают Европу. Кремль называл сигналом Западу изменения ядерной доктрины

Сергей Лавров (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Попытки «воевать до победы» с ядерной державой, каковой является Россия, бессмысленны и опасны, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на 79-й Генассамблее ООН. Трансляцию вел МИД.

По его словам, России «объявлена цель нанесения ей стратегического поражения», за этим стоят «англосаксонские стратеги». Они рассчитывают победить «руками» украинских властей, «но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру», отмечает Лавров.

В 2022 году президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон намерен добиваться «стратегического провала» российской военной операции на Украине, поддерживая Киев. В 2023 году директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сказал, что Россия не хотела бы «вести войну до последнего украинца». В Кремле отмечали, что такое желание демонстрирует Запад, поставляя Киеву военную помощь.

Военные и чиновники стран Запада неоднократно заявляли о необходимости готовиться к военному конфликту с Россией после начала боевых действий на Украине. В начале августа командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс заявил, что Россия может атаковать страны НАТО через пять лет, в связи с чем Германия разрабатывает оперативный план обороны. Президент России Владимир Путин говорил, что таких планов у Москвы нет.

25 сентября Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. В проекте новой редакции документа расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются «мероприятия ядерного сдерживания».

В частности, агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предложено рассматривать как их совместное нападение на Россию. Также Россия может перейти к ядерному оружию в случае получения достоверных данных о «массированном старте средств воздушно-космического нападения» и пересечении ими госграницы. Путин уточнил, что речь идет в том числе о беспилотниках.

Также Россия может ответить ядерным оружием в случае нападения на нее или Белоруссию как участника Союзного государства.

В Кремле заявили, что эти изменения можно считать определенным сигналом западным странам, который предупреждает их «о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже добавил, что в подготовке изменений ядерной доктрины сыграло роль то, что Москва воспринимает заявления властей стран Запада о подготовке к войне с Россией как их реальную позицию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложенные изменения российской ядерной доктрины «безответственными» и «несвоевременными». Генсек НАТО Йенс Столтенберг счел их целью «запугивание».