Картаполов назвал возможное основание для применения ядерного оружия

Решение о применении ядерного оружия примет верховный главнокомандующий, указал Картаполов. Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину, Кремль назвал это сигналом странам «в случае их участия в нападении» на Россию

Снятие ограничений для Украины на удары по территории России западными дальнобойными ракетами может стать основанием для применения ядерного оружия, заявил «РИА Новости» глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, указав при этом, что «принимать решение будет верховный главнокомандующий».

Картаполов отметил, что однозначных заявлений делать нельзя, как и исключать чего-то, поэтому, считает он, «напряглись наши западные бывшие партнеры, потому что это серьезный аргумент».

25 сентября на заседании Совета безопасности президент Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России, в частности, рассматривать агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, как совместное нападение на страну. Применение ядерного оружия будет рассматриваться при получении «достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения» и пересечении ими границы. Кремль назвал эти предложения предупреждениям другим странам «в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными».

Американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал эти планы «безответственными» и «несвоевременными», а генсек НАТО Йенс Столтенберг — попыткой запугать Украину и альянс. При этом министр обороны Германии Борис Писториус посчитал, что предложения не стоит обсуждать и комментировать, так как «завтра появится что-то другое».

О предлагаемых изменениях было объявлено на фоне продолжающихся на Западе обсуждений, разрешить ли Украине наносить удары вглубь территории России поставляемым ей оружием. Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США о таких решениях объявлено не было. Американская разведка предупредила США и союзников о серьезных ответных мерах России, писала The New York Times. Путин заявлял, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.