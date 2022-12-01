В Кремле не увидели признаков «прозрения» НАТО после слов Столтенберга

Песков: слова Столтенберга о приоритетах для Украины вряд ли говорят о «прозрении» НАТО

Страны НАТО по-прежнему намерены воевать «до последнего украинца», поэтому говорить об изменении их позиции пока преждевременно, сказал Дмитрий Песков

Йенс Столтенберг (Фото: Andreas Gora / Getty Images)

Позиция блока НАТО по отношению к украинскому конфликту не изменилась, хоть генсек Йенс Столтенберг и говорит о том, что Украине нужно думать не о вступлении в блок, а о сохранении государственности, считают в Кремле.

«Вряд ли это означает какое-то прозрение со стороны альянса. Альянс по-прежнему навязывает войну украинскому режиму, альянс по-прежнему предпочитает воевать до последнего украинца, альянс по-прежнему накачивает Украину своими вооружениями. Тем самым осложняя ситуацию для того самого украинского режима», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Столтенберг так ответил на вопрос, заслуживает ли Украина стать членом альянса: «Важно, чтобы Украина сохранилась как независимая нация в Европе. Для этого мы должны мобилизовать как можно больше военной, гуманитарной, экономической помощи для Украины. Мы это и делаем. Если Украина не сохранится как независимое и суверенное государство, то вопрос о членстве в НАТО вообще стоять не будет».

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября (в день, когда Владимир Путин подписал договоры о присоединении к Российской Федерации четырех новых регионов) объявил, что Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Стремление присоединиться к альянсу закреплено в украинской Конституции с 2019 года.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины — реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре», — сказал тогда Зеленский.

Столтенберг тогда сказал, что для приема Украины в НАТО нужно согласие всех членов альянса, а подать заявку имеют право «все страны». За скорейшее вступление Украины в НАТО уже высказались страны Прибалтики. Польша, Чехия, Северная Македония, Черногория, Румыния и Словакия выразили поддержку вступлению Украины в НАТО. Поддержала заявку Украины и Канада.

В Вашингтоне заявили, что этот вопрос нужно обсуждать «в другое время». «Сейчас, на наш взгляд, лучшим путем поддержки Украины является практическая поддержка на земле, а процесс в Брюсселе нужно предпринять в другое время», — говорил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.