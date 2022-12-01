В Кремле не увидели признаков «прозрения» НАТО после слов Столтенберга

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 63,05 (-0,34) Инвестиции, 30 ноя, 16:00
Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 60,88 (-0,19) Инвестиции, 30 ноя, 16:00
Лавров исключил просьбы России о переговорах с Украиной Политика, 14:47
Медведев заявил о деградации Мюнхенской конференции по безопасности Политика, 14:43
Посылки с бомбами получили премьер и Минобороны Испании Политика, 14:43
Кокорин раскритиковал Соболева за нападение со спины на Барриоса Спорт, 14:42
СПБ Биржа увеличит количество акций китайских компаний на торгах Инвестиции, 14:41
Как руда превращается в металл. Видео-гайд РБК и Норникель, 14:34
В самолетах «Аэрофлота» перестали показывать фильмы и сериалы Life, 14:32
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Швейцария заморозила российские активы на сумму в почти $8 млрд Политика, 14:30
Грузовик из рекламы Coca-Cola загорелся в Бухаресте. Видео Общество, 14:30
Бывший завод полимерных изделий в Подмосковье выставлен на торги Пресс-релиз, 14:28
Binance приостановит операции с токенами сети BNB Smart Chain 2 декабря Крипто, 14:27
Лавров увидел двойные стандарты в отношении Запада к жертвам на Украине Политика, 14:24
Минобороны сообщило об отраженной атаке ВСУ на южно-донецком направлении Политика, 14:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:14
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

В Кремле не увидели признаков «прозрения» НАТО после слов Столтенберга

Песков: слова Столтенберга о приоритетах для Украины вряд ли говорят о «прозрении» НАТО
Страны НАТО по-прежнему намерены воевать «до последнего украинца», поэтому говорить об изменении их позиции пока преждевременно, сказал Дмитрий Песков
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Andreas Gora / Getty Images)

Позиция блока НАТО по отношению к украинскому конфликту не изменилась, хоть генсек Йенс Столтенберг и говорит о том, что Украине нужно думать не о вступлении в блок, а о сохранении государственности, считают в Кремле.

«Вряд ли это означает какое-то прозрение со стороны альянса. Альянс по-прежнему навязывает войну украинскому режиму, альянс по-прежнему предпочитает воевать до последнего украинца, альянс по-прежнему накачивает Украину своими вооружениями. Тем самым осложняя ситуацию для того самого украинского режима», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Столтенберг так ответил на вопрос, заслуживает ли Украина стать членом альянса: «Важно, чтобы Украина сохранилась как независимая нация в Европе. Для этого мы должны мобилизовать как можно больше военной, гуманитарной, экономической помощи для Украины. Мы это и делаем. Если Украина не сохранится как независимое и суверенное государство, то вопрос о членстве в НАТО вообще стоять не будет».

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября (в день, когда Владимир Путин подписал договоры о присоединении к Российской Федерации четырех новых регионов) объявил, что Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Стремление присоединиться к альянсу закреплено в украинской Конституции с 2019 года.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины — реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре», — сказал тогда Зеленский.

Столтенберг тогда сказал, что для приема Украины в НАТО нужно согласие всех членов альянса, а подать заявку имеют право «все страны». За скорейшее вступление Украины в НАТО уже высказались страны Прибалтики. Польша, Чехия, Северная Македония, Черногория, Румыния и Словакия выразили поддержку вступлению Украины в НАТО. Поддержала заявку Украины и Канада.

Читайте на РБК Pro
CEO-бумеранги: как возвращались на пост гендиректора Джобс, Пейдж и Айгер
«Уронить корону»: топ-менеджер сменил корпорацию на стартап — каково это
Саботаж, формализм, прокрастинация: как люди сопротивляются изменениям
Эмпатичный приспособленец: 7 навыков для работы в период нестабильности

В Вашингтоне заявили, что этот вопрос нужно обсуждать «в другое время». «Сейчас, на наш взгляд, лучшим путем поддержки Украины является практическая поддержка на земле, а процесс в Брюсселе нужно предпринять в другое время», — говорил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин
Йенс Столтенберг НАТО Дмитрий Песков Кремль
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Столтенберг счел задачей Украины независимость, а не вступление в НАТО
Политика
Лавров обвинил Запад в нежелании предотвратить конфликт на Украине
Политика
Си Цзиньпин поговоркой о рыбе оценил пути решения конфликта на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter