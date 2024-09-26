Блинкен назвал «безответственными» изменения в ядерной доктрине России

Блинкен считает предложенные президентом Путиным изменения в ядерную доктрину России «безответственными» и «несвоевременными». Кремль назвал анонсированные изменения «сигналом» Западу

Энтони Блинкен (Фото: Caitlin Ochs / Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен счел предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения ядерной доктрины страны «безответственными» и «несвоевременными». Об этом он заявил в эфире MSNBC.

Блинкен призвал осудить «ядерную риторику» российских властей. «Я бы посоветовал сделать это сейчас, особенно когда весь мир собрался <...>, чтобы поговорить о необходимости большего разоружения и нераспространения», — сказал он, имея в виду Генассамблею ООН (цитата по Sky News).

Накануне, 26 сентября, Путин на совещании Совбеза предложил внести изменения в ядерную доктрину России. Так, в проекте новой редакции документа расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются «мероприятия ядерного сдерживания».

В частности, агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предложено рассматривать как совместное нападение на Россию. Также Россия может перейти к ядерному оружию в случае получения достоверных данных о «массированном старте средств воздушно-космического нападения» и пересечении ими госграницы. Путин уточнил, что речь идет в том числе о беспилотниках.

Также Россия может ответить ядерным оружием в случае нападения на нее или Белоруссию как участника Союзного государства. «Все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации», — подчеркнул Путин.

В Кремле заявили, что эти изменения можно считать определенным сигналом западным странам, который предупреждает их «о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что решение, будут ли опубликованы изменения ядерной доктрины, примут позже. Он добавил, что планы наращивать ядерные арсеналы не обсуждались.

Китай в конце февраля выступил с инициативой, чтобы ядерные страны заключили договор о неприменении ядерного оружия первыми. В МИДе России на это ответили, что эту идею «необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и во взаимосвязи с другими значимыми факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность».