Токаев пообещал следовать санкционному режиму против России

Казахстан будет следовать санкционному режиму, введенному в отношении России, и у Берлина не должно существовать опасений на этот счет, заявил Токаев по итогам переговоров с канцлером Шольцем. Москва осуждает западные санкции

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Казахстан «однозначно будет следовать» санкционному режиму в отношении России, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму [против России]. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на обход санкционного режима, мне кажется, не должно быть», — сказал Токаев.

Президент Казахстана прибыл в Германию с официальным визитом 28 сентября. Он провел двустороннюю встречу с немецким канцлером, в том числе в формате тет-а-тет.

Западные страны ввели против России жесткие санкции после начала спецоперации на Украине. Помимо экспортных ограничений и санкций против крупнейших российских банков и компаний страны ЕС заморозили российские активы на €207 млрд, говорил в июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

С апреля этого года Казахстан начал требовать оформления сопроводительных накладных на товары при торговле со странами ЕАЭС. Как сообщала Financial Times, мера была принята для исключения обхода антироссийских санкций и ограничения параллельного импорта. По данным издания, после начала конфликта на Украине из стран ЕС в Россию под предлогом транзита в другие страны ввезли товаров на $2 млрд, но около половины пункта назначения не достигли.

Москва считает введенные западными странами санкции незаконными и отмечает, что они не повлияют на ход спецоперации на Украине.