Токаев заявил об отсутствии реализации крупных проектов в ШОС

Под эгидой Шанхайской организации сотрудничества не было реализовано крупных экономических проектов, заявил президент Казахстана Токаев. Для их финансирования он предложил создать инвестиционный фонд. Идея обсуждается давно

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Andrea Verdelli / Getty Images)

В Шанхайской организации сотрудничества нет механизма финансирования экономических проектов, выразил сожаление на саммите Шанхайской организации сотрудничества президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Саммит проходит в онлайн-формате под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди.

«Следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности. Поэтому предлагаю совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного фонда и высказать предложения по данному важному проекту», — сказал Токаев на заседании (трансляцию вел РБК).

Президент Казахстана также предложил разработать энергетическую стратегию организации. «В связи с этим предлагаю к следующему астанинскому саммиту согласовать энергетическую стратегию ШОС. Принятие этого документа будет способствовать реализации целей повестки дня OOН в области устойчивого развития», — сказал президент. К Казахстану от Индии перейдет председательство в ШОС.

О проблемах с финансированием проектов говорили и другие участники саммита. «В течение длительного времени мы не продвинулись в решении одного из наиболее важных, на наш взгляд, вопросов торгово-экономической составляющей нашей организации, а именно внедрения эффективных финансовых механизмов путем создания банка развития и фонда развития ШОС, перехода к расчетам в национальной валюте, что уже приобрело приоритетный характер в современных условиях», — заявил президент Киргизии Садыр Жапаров. Он сказал, что банк развития и Фонд развития ШОС должны оказывать содействие экономическому и социальному развитию.

О поддержке создания банка развития ШОС заявили на саммите председатель Китая Си Цзиньпин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский президент заметил, что эта тема уже обсуждалась.

О создании механизмов финансирования проектов в ШОС участники организации говорили еще десять лет назад. С инициативой создания Банка развития стран — членов организации в 2010 году выступил Китай. Создать Фонд развития ШОС предложил в 2013 году президент России Владимир Путин. Однако созданы институты так и не были. Из статьи бывшего генсека организации Рашида Алимова следует, что участникам не хватило политической воли. «Общее понимание их необходимости, особенно для обеспечения финансового сопровождения проектной деятельности, есть. Осталось лишь проявить политическую волю для того, чтобы эти финансовые механизмы были созданы и начали действовать, что позволит финансировать многосторонние проекты», — написал он в статье для дискуссионного клуба «Валдай».

В ШОС, по итогам саммита 4 июля, входят девять стран: Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Президента Ирана Эбрахима Раиси участники саммита поздравляли с обретением его страной полноценного членства.