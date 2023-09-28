Болгария запретит поставки российской нефти на местный НПЗ ЛУКОЙЛа

Для Болгарии действует исключение из нефтяного эмбарго ЕС, но к октябрю следующего года местный НПЗ ЛУКОЙЛа, находящийся в Причерноморье, перестанет получать российскую нефть, так как страна стремится соблюдать запрет Евросоюза

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Болгария начнет постепенное сокращение импорта российской нефти, тем самым лишив сырья местный нефтеперерабатывающий завод «Нефтохим Бургас», который принадлежит ПАО «ЛУКОЙЛ», пишет Bloomberg.

Болгарские законодатели одобрили предложение ограничить использование российской нефти на этом НПЗ до 80% к концу текущего года с полным отказом к октябрю следующего. Агентство отмечает, что заводу придется искать других поставщиков; это может быть Казахстан (нефть оттуда пользуется спросом в соседней Румынии), Ближний Восток или Северная Африка.

«Чтобы перейти на нечерноморскую нефть, фактическую емкость хранилища необходимо существенно увеличить, возможно вдвое, чтобы нефтеперерабатывающий завод мог работать 20–30 дней без захода танкера», — отметил министр финансов страны Асен Василев.

НПЗ расположен в городе Бургас на черноморском побережье Болгарии. На сайте ЛУКОЙЛа сказано, что это самое крупное предприятие по переработке нефти на Балканском полуострове и основной поставщик топлива на внутренний рынок Болгарии. ЛУКОЙЛ владеет им с 1999 года. В начале сентября компания лишилась портового терминала, который обслуживал НПЗ: он перешел под управление государства.

В целом для Болгарии действует исключение из нефтяного эмбарго на морские поставки нефти из России, которое ЕС ввел в прошлом декабре, до конца 2024-го. Импорт по нефтепроводам не был запрещен, но его сохранили только Венгрия, Чехия и Словакия. Германия и Польша добровольно отказались от поставок.

Вместе с эмбарго стал действовать и ценовой потолок на нефть от G7 на уровне $60 за баррель. Если нефть продается дороже, то компании из стран «Большой семерки» не могут оказывать услуги, сопровождающие экспорт.

Аналогичные меры в минувшем феврале были введены и в отношении нефтепродуктов. Там лимиты цен варьируют: на продукцию, которая продается с наценкой к сырой нефти (например, дизель), — $100 за баррель; а на продукцию, которая продается с дисконтом (мазут), — на уровне $45 за баррель.

Россия в ответ на это ввела запрет на поставки своих нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». В апреле президент Владимир Путин сделал исключение из этого документа, разрешив соблюдение ценового лимита при поставках в дружественные страны по заключенным ранее договорам. Пока запрет будет действовать до 31 декабря.