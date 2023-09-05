Болгария забрала терминал у ЛУКОЙЛа без компенсаций

Болгария взяла под контроль портовый терминал и предложила ЛУКОЙЛу добиваться своих прав в другом месте. В ЛУКОЙЛе решение разорвать договор называли безосновательным и отвергали обвинения в нарушении санкций

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Портовый терминал «Росенец» в Болгарии переведен под управление государства, концессия с ЛУКОЙЛом прекращена из-за «форс-мажорных обстоятельств» в связи с международными санкциями против России. Об этом заявил болгарский министр транспорта и коммуникаций Георги Гвоздейков в эфире BTV.

Нарушений закона допущено не было, правила также не обязывают Болгарию выплачивать компенсацию ЛУКОЙЛу, добавил он: «Отныне «Лукойл» должен добиваться своих прав где-то еще, но не в Болгарии. Риск просчитан, мы соблюли закон и европейское регулирование».

Гвоздейков заверил, что ситуация с терминалом не приведет к росту цен на топливо.

РБК отправил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

Концессия — это договор, заключаемый частным предпринимателем с государством на эксплуатацию промышленных предприятий и земельных угодий. Терминал обслуживала «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» — «дочка» компании LITASCO SA, зарегистрированной в Швейцарии. Она, в свою очередь, входит в состав компаний LUKOIL International GmbH, зарегистрированной в Австрии. Договор был заключен в 2011 году сроком на 35 лет.

Решение о разрыве договора с ЛУКОЙЛОМ было принято парламентом Болгарии.

Бывший премьер Болгарии, сопредседатель партии «Продолжаем перемены» Кирилл Петков отмечал, что власти всегда сомневались по поводу контроля над портом, отмена концессии станет ясным шагом на пути республики «в Шенген», а казна получит новые доходы. Такое решение также будет соответствовать регламенту ЕС о санкциях в связи с боевыми действиями, добавил он. Из-за конфликта на Украине российские власти «объявили Болгарию вражеской страной», а решение ограничит «возможности Москвы использовать болгарскую инфраструктуру в финансовых целях», настаивал депутат Атанас Атанасов из «Демократической Болгарии».

В парламенте были и противники такого решения. «Вам известно, какую сумму нам придется заплатить, если против Болгарии будет возбуждено судебное дело?», — спрашивал депутат от БСП Борислав Гуцанов.

С критикой выступал и президент Румен Радев. Он счел решение противоречащим интересам Болгарии, а ускоренная процедура разрыва концессии, для которой изменили законы, назвал «примером безответственного отношения к государству и гражданам». Он обратился в Конституционный суд.

ЛУКОЙЛ отвергал обвинения болгарских депутатов, подчеркивая, что полностью соблюдает законы страны и Евросоюза, а в само порту постоянно проходят проверки, которые не находили нарушений.