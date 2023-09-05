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Война санкций ,  
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Болгария забрала терминал у ЛУКОЙЛа без компенсаций

Болгария взяла под контроль терминал «Росенец» у ЛУКОЙЛа из-за санкций
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Война санкций
Болгария взяла под контроль портовый терминал и предложила ЛУКОЙЛу добиваться своих прав в другом месте. В ЛУКОЙЛе решение разорвать договор называли безосновательным и отвергали обвинения в нарушении санкций
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Фото: gpgroup.bg
Фото: gpgroup.bg

Портовый терминал «Росенец» в Болгарии переведен под управление государства, концессия с ЛУКОЙЛом прекращена из-за «форс-мажорных обстоятельств» в связи с международными санкциями против России. Об этом заявил болгарский министр транспорта и коммуникаций Георги Гвоздейков в эфире BTV.

Нарушений закона допущено не было, правила также не обязывают Болгарию выплачивать компенсацию ЛУКОЙЛу, добавил он: «Отныне «Лукойл» должен добиваться своих прав где-то еще, но не в Болгарии. Риск просчитан, мы соблюли закон и европейское регулирование».

Гвоздейков заверил, что ситуация с терминалом не приведет к росту цен на топливо.

РБК отправил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

Концессия — это договор, заключаемый частным предпринимателем с государством на эксплуатацию промышленных предприятий и земельных угодий.

Терминал обслуживала «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» — «дочка» компании LITASCO SA, зарегистрированной в Швейцарии. Она, в свою очередь, входит в состав компаний LUKOIL International GmbH, зарегистрированной в Австрии. Договор был заключен в 2011 году сроком на 35 лет.

Решение о разрыве договора с ЛУКОЙЛОМ было принято парламентом Болгарии.

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Бывший премьер Болгарии, сопредседатель партии «Продолжаем перемены» Кирилл Петков отмечал, что власти всегда сомневались по поводу контроля над портом, отмена концессии станет ясным шагом на пути республики «в Шенген», а казна получит новые доходы. Такое решение также будет соответствовать регламенту ЕС о санкциях в связи с боевыми действиями, добавил он. Из-за конфликта на Украине российские власти «объявили Болгарию вражеской страной», а решение ограничит «возможности Москвы использовать болгарскую инфраструктуру в финансовых целях», настаивал депутат Атанас Атанасов из «Демократической Болгарии».

В парламенте были и противники такого решения. «Вам известно, какую сумму нам придется заплатить, если против Болгарии будет возбуждено судебное дело?», — спрашивал депутат от БСП Борислав Гуцанов.

С критикой выступал и президент Румен Радев. Он счел решение противоречащим интересам Болгарии, а ускоренная процедура разрыва концессии, для которой изменили законы, назвал «примером безответственного отношения к государству и гражданам». Он обратился в Конституционный суд.

ЛУКОЙЛ отвергал обвинения болгарских депутатов, подчеркивая, что полностью соблюдает законы страны и Евросоюза, а в само порту постоянно проходят проверки, которые не находили нарушений.

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