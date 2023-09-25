 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

FT узнала, что Россия избежала потолка на большую часть экспорта нефти

FT: большая часть российского экспорта нефти избежала влияния потолка цен
Сюжет
Война санкций
75% поставок российской нефти в августе осуществлялись без западных страховок — главного рычага влияния на соблюдение потолка цен $60 за баррель, пишет FT
BRENT BRENT $93,19 -1%
Фото: Tom Pennington / Getty Images
Фото: Tom Pennington / Getty Images

России удалось избежать действия потолка цен, введенного странами G7, в отношении большей части нефтяного экспорта. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на данные страховых и судоходных компаний и аналитической компании Kpler.

Согласно данным Kpler, три четверти всех морских поставок российской нефти в августе осуществлялись без западной страховки, которая служит рычагом для соблюдения предельной цены на нефть в размере $60 за баррель. Этот показатель вырос почти на 50% по сравнению с весной 2023 года, отмечает FT.

Страны G7, ЕC, Швейцария и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в декабре 2022 года в целях сокращения доходов России и ее возможностей финансировать военные действия на Украине. Ограничения не позволяют компаниям из G7 и ЕС предоставлять транспортные, страховые и финансовые услуги для российской нефти и нефтепродуктов, если они продаются по цене сверх установленного предела в $60 за баррель.

В ответ Россия отказалась поставлять свою нефть странам, присоединившимся к потолку цен, и переориентировала поставки на дружественные страны. По словам вице-премьера Александра Новака, выросли поставки в Китай, в Индию и другие рынки.

На фоне перестраивания рынка нефтегазовые доходы России резко упали — на 47% год к году (по данным за июль). Чтобы исправить ситуацию, российские власти еще в начале 2023 года начали постепенно снижать дисконт на нефть с $34 за баррель до $25 за баррель.

В сентябре этого года Минфин России сообщил, что средняя цена на российскую нефть марки Urals в августе этого года составила $74 за баррель. За восемь месяцев 2023 года средняя цена Urals оказалась ниже западного лимита, $56,58 за баррель, и меньше, чем в январе—августе 2022-го ($82,13). 19 сентября цены на нефть Brent достигли $95 за баррель впервые с ноября 2022 года.

Читайте на РБК Pro
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
Ждет ли США неминуемый крах: что говорят зарубежные эксперты
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить

По данным Reuters, страны G7 не планируют пересматривать в ближайшее время потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
нефть экспорт Россия потолок цен на нефть
Материалы по теме
Reuters узнал, что G7 не планирует менять потолок цен на российскую нефть
Политика
Цена нефти Urals в августе превысила санкционный потолок цен
Экономика
Индия попросила НПЗ соблюдать потолок цен на российскую нефть
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
Шойгу представил замкомвзвода к званию Героя России за отражение атаки Общество, 13:12
Кремль оценил возможность интервью Путина американскому журналисту Политика, 13:11
В Мосгордуме поддержали законопроект о протоколах за нарушение тишины Недвижимость, 13:10
«Умная» сталь: как нейросеть помогает развивать металлургию Национальные проекты, 13:05
Кудрин назвал Ясина «столпом перехода» советской экономики к рыночной Общество, 12:55
Кремль назвал возмутительным появление ветерана СС в парламенте Канады Политика, 12:48
Кремль отверг упреки Пашиняна в адрес миротворцев Политика, 12:44
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 54 учебных здания Город, 12:40
Как 40-летний маркетолог Матешиц придумал Red Bull и заработал $27,4 млрд Pro, 12:38
Соперница Ласицкене заявила, что Бубки для украинцев «не существует» Спорт, 12:37
Российская теннисистка разгромила немку на старте турнира в Токио Спорт, 12:36
Началась вторая встреча представителей Баку с армянами Карабаха Политика, 12:36
В приднестровском селе нашли обломки ракеты С-300 Политика, 12:29
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 12:23