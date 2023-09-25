FT узнала, что Россия избежала потолка на большую часть экспорта нефти

75% поставок российской нефти в августе осуществлялись без западных страховок — главного рычага влияния на соблюдение потолка цен $60 за баррель, пишет FT

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России удалось избежать действия потолка цен, введенного странами G7, в отношении большей части нефтяного экспорта. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на данные страховых и судоходных компаний и аналитической компании Kpler.

Согласно данным Kpler, три четверти всех морских поставок российской нефти в августе осуществлялись без западной страховки, которая служит рычагом для соблюдения предельной цены на нефть в размере $60 за баррель. Этот показатель вырос почти на 50% по сравнению с весной 2023 года, отмечает FT.

Страны G7, ЕC, Швейцария и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в декабре 2022 года в целях сокращения доходов России и ее возможностей финансировать военные действия на Украине. Ограничения не позволяют компаниям из G7 и ЕС предоставлять транспортные, страховые и финансовые услуги для российской нефти и нефтепродуктов, если они продаются по цене сверх установленного предела в $60 за баррель.

В ответ Россия отказалась поставлять свою нефть странам, присоединившимся к потолку цен, и переориентировала поставки на дружественные страны. По словам вице-премьера Александра Новака, выросли поставки в Китай, в Индию и другие рынки.

На фоне перестраивания рынка нефтегазовые доходы России резко упали — на 47% год к году (по данным за июль). Чтобы исправить ситуацию, российские власти еще в начале 2023 года начали постепенно снижать дисконт на нефть с $34 за баррель до $25 за баррель.

В сентябре этого года Минфин России сообщил, что средняя цена на российскую нефть марки Urals в августе этого года составила $74 за баррель. За восемь месяцев 2023 года средняя цена Urals оказалась ниже западного лимита, $56,58 за баррель, и меньше, чем в январе—августе 2022-го ($82,13). 19 сентября цены на нефть Brent достигли $95 за баррель впервые с ноября 2022 года.

По данным Reuters, страны G7 не планируют пересматривать в ближайшее время потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель.