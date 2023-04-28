Путин сделал исключение из запрета поставлять нефть с учетом потолка цен

Потолок цен ввели в декабре страны G7, тогда же Путин в ответ запретил поставки в страны, в договорах с которыми будет фигурировать лимит цен. Теперь этот запрет не затрагивает поставки в дружественные страны

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Запрет на соблюдение потолка цен не затрагивает поставки в дружественные страны по заключенным ранее договорам, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения вносятся в указ главы государства от декабря 2022 года. Ограничения не распространяются на поставки российской нефти, «осуществляемые в соответствии с контрактами, заключенными во исполнение действующих на день вступления в силу настоящего указа международных договоров» с государствами, не попавшими в список недружественных.

Потолок цен на российскую нефть ввели страны G7, он действует с 5 декабря прошлого года и составляет $60 за баррель. Если нефть продается дороже, то компании из стран «Большой семерки» не могут оказывать услуги, сопровождающие ее транспортировку. С того же момента вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в ЕС.

В ответ на это Путин подписал указ о запрете поставок нефти тем покупателям, в контрактах с которыми «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Запрет пока действует до 1 июля.

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Накануне, 27 апреля, Bloomberg со ссылкой на аналитиков Киевской школы экономики (KSE) сообщил, что в первом квартале текущего года российская нефть в Азии продавалась по цене, превышающей лимит. Средняя цена экспортируемой российской нефти из всех портов и по всем трубопроводам была ниже потолка (около $59), но, например, в тихоокеанских портах она превышала $73, в портах Северного ледовитого океана — $67. Цены менее $50 были зафиксированы для нефти из черноморских и балтийских портов. Кроме того, обратили внимание в KSE, при транспортировке нефти по цене выше потолка более чем в половине случаев были использованы услуги компаний стран G7.

Российский Минфин сообщал, что средняя цена на российскую нефть Urals в январе—марте этого года составляла около $49 за баррель (в январе—марте 2022 года — почти $89 за баррель).