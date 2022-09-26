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Власти запланировали митинг в Москве по итогам референдумов

В Москве начали подготовку на 30 сентября митинга по итогам референдумов о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Планируется участие в нем президента Путина. Подобные акции могут пройти и по всей стране
Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Власти запланировали митинг в центре Москвы по итогам референдумов о присоединении к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, предварительно он запланирован на 30 сентября, рассказал РБК источник в Госдуме и подтвердили собеседник, близкий к столичным властям, и федеральный чиновник.

В качестве места проведения митинга обсуждается Красная площадь, сказали два собеседника РБК. На мероприятии может выступить президент России Владимир Путин, сообщили источник в Госдуме и собеседник, близкий к столичным властям. Аналогичные акции могут пройти и по всей стране.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

В этот же день, до митинга, Путин, как планируется, выступит перед депутатами и сенаторами, сообщили два источника РБК, знакомых с обсуждением вопроса. Это может быть совмещено с подписанием договора о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

О том, что «процедура вхождения» этих территорий в состав России может состояться 30 сентября, ранее со ссылкой на источник в Госдуме сообщил ТАСС.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Аналогичным образом все происходило и в 2014 году, после присоединения Крыма к России: 18 марта Путин подписал в Кремле договор о вхождении в состав России Крыма и Севастополя, а вечером в тот же день в Москве и других городах прошли митинги под названием «Мы вместе!». Путин выступил на акции в Москве.

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Военная операция на Украине. Онлайн
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Референдумы о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России начались 23 сентября и продлятся до 27 сентября. В первые четыре дня голосование идет на придомовых территориях и во время адресного обхода граждан, на пятый день проголосовать можно будет на избирательных участках. Подведение итогов запланировано на 28 сентября.

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Владимир Путин ЛНР ДНР Дмитрий Песков Херсонская область Запорожская область Москва митинг Красная площадь

Владимир Путин

политик, президент России

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