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Военная операция на Украине ,  
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Глава Минобороны Украины признал успехи российских войск под Купянском

Глава Минобороны Украины Резников признал успехи российской армии под Купянском
Сюжет
Военная операция на Украине
Российская армия имеет некоторые успехи под Купянском, ситуация для ВСУ там сложная, заявил глава Минобороны Украины Резников. Москва сообщает о продвижении на этом направлении с начала августа
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные имеют некоторые успехи под Купянском, ситуация на этом направлении для украинских сил «сложная, но контролируемая», заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Он назвал действия российских войск «логичным ходом», чтобы ВСУ перебросили свои силы с южных и восточных направлений.

«Но [командующий сухопутными войсками ВСУ] генерал [Александр] Сырский, который командует группировкой войск «Хортица», одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на бахмутском (артемовском. — РБК) направлении. Россияне вроде немного там и продвигаются», — сказал Резников (цитата по «РБК Украина»).

Он добавил, что Украина не перебрасывает туда силы с юга. The New York Times ранее писала, что, по мнению США, ВСУ в ходе контрнаступления сконцентрировали войска не в тех местах, где нужно. Вместо того чтобы перебросить больше войск на юг, к Мелитополю (Запорожская область), и перерезать сухопутный путь в Крым, украинские военные рассредоточили силы на востоке и юге. Без изменения тактики Киев не добьется успеха, считают в Вашингтоне.

Позже издание передавало, что Сырский, несмотря на рекомендации западных союзников Украины, настаивает на укреплении обороны близ Купянского района Харьковской области.

Украинский президент Владимир Зеленский отвергал критику из-за дислокации ВСУ и на востоке, и на юге линии фронта. По его мнению, в случае переброски сил Украина может потерять Славянск, Краматорск, Павлоград, Днепр.

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Российское Минобороны с начала августа заявляет об успехах на купянском направлении. На этом фоне 12 августа из Купянского района начали эвакуировать жителей. По словам главы региональной администрации Олега Синегубова, к 28 августа были вывезены или самостоятельно эвакуировались 1433 человека, в том числе 343 ребенка.

16 августа Сырский признал осложнение ситуации для ВСУ на купянском направлении в связи с наступлением российской армии. «По результатам работы с командирами на этом направлении был принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны», — заявил он тогда.

21 августа глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска находятся «на подступах» к Купянску. 26 августа Минобороны России отчиталось об улучшении позиций на линии боевого соприкосновения на купянском направлении.

Глава Минобороны Украины признал успехи российских войск под Купянском
Глава Минобороны Украины признал успехи российских войск под Купянском

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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