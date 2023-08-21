Ганчев заявил об отступлении ВСУ из села Синьковка в Харьковской области

Фото: John Moore / Getty Images

Вооруженные силы Украины оставили село Синьковка под Купянском, сообщил «РИА Новости» глава Харьковской области Виталий Ганчев.

«Нам поступает информация о том, что российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе поселка Синьковка. На данный момент мы уже можем говорить о том, что военнослужащих ВСУ в самом населенном пункте нет», — сказал Ганчев.

Минобороны России практически ежедневно сообщает об улучшении позиций российских войск в районе Купянска.

Минобороны Украины 16 августа признало, что на купянском направлении для украинских сил ситуация осложняется в связи с наступлением российской армии.



«По результатам работы с командирами на этом направлении был принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны», — заявил тогда командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.



Обстановку на бахмутском направлении он назвал «сложной, но контролируемой».