В ВСУ признали осложнение ситуации под Купянском из-за наступления России

Обстановка на купянском направлении для украинских сил осложняется в связи с наступлением российской армии, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский. В Минобороны России заявляли об успехах на купянском направлении

Фото: София Гатилова / Reuters

На купянском направлении для украинских сил ситуация осложняется в связи с наступлением российской армии, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Его слова приводит телеграм-канал пресс-службы украинского Минобороны.

«По результатам работы с командирами на этом направлении был принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны», — сказал Сырский.

Обстановку на бахмутском направлении он назвал «сложной, но контролируемой».

С начала августа Минобороны России сообщает об успехах на купянском направлении. Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российским войскам остались «считаные километры» до Купянска и что линия фронта для масштабного наступления на Харьков «в ближайшее время выровняется».

На фоне сообщений о продвижении российской армии украинские власти решили эвакуировать жителей Купянского района Харьковской области. 10 августа была объявлена обязательная эвакуация из 37 населенных пунктов этого района. Речь идет о жителях 27 населенных пунктов из Дворечанского муниципалитета, пяти из Кондрашевского, трех из Купянского и еще двух из Куриловского.

По словам главы харьковской областной администрации Олега Синегубова, к 16 августа оттуда вывезли 436 человек, в том числе 128 детей. Синегубов предполагал, что эвакуация затронет более 11 тыс. человек.