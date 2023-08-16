В ВСУ признали осложнение ситуации под Купянском из-за наступления России
На купянском направлении для украинских сил ситуация осложняется в связи с наступлением российской армии, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Его слова приводит телеграм-канал пресс-службы украинского Минобороны.
«По результатам работы с командирами на этом направлении был принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны», — сказал Сырский.
Обстановку на бахмутском направлении он назвал «сложной, но контролируемой».
С начала августа Минобороны России сообщает об успехах на купянском направлении. Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российским войскам остались «считаные километры» до Купянска и что линия фронта для масштабного наступления на Харьков «в ближайшее время выровняется».
На фоне сообщений о продвижении российской армии украинские власти решили эвакуировать жителей Купянского района Харьковской области. 10 августа была объявлена обязательная эвакуация из 37 населенных пунктов этого района. Речь идет о жителях 27 населенных пунктов из Дворечанского муниципалитета, пяти из Кондрашевского, трех из Купянского и еще двух из Куриловского.
По словам главы харьковской областной администрации Олега Синегубова, к 16 августа оттуда вывезли 436 человек, в том числе 128 детей. Синегубов предполагал, что эвакуация затронет более 11 тыс. человек.
Купянск расположен в восточной части Харьковской области, в 70 км к северо-востоку от Изюма и в 50 км к востоку от Балаклеи. В нем находится крупный железнодорожный узел.
Россия утратила контроль над Купянском в сентябре, когда Минобороны объявило о решении перегруппировать войска в районе Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на донецком направлении для выполнения «заявленных целей специальной военной операции».