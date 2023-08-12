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Военная операция на Украине ,  
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Из Купянского района начали эвакуировать людей

Глава Харьковской обладминистрации Синегубов: из Купянского района эвакуировали 63 человек
Сюжет
Военная операция на Украине
На данный момент эвакуировали 63 человека, в том числе девять детей, сообщили власти. До этого они объявили обязательную эвакуацию из 37 населенных пунктов района. Минобороны с августа отчитывается об успехах на этом направлении

Из населенных пунктов Купянского района Харьковской области, расположенных непосредственно у линии фронта, начали эвакуировать людей; на данный момент вывезли 63 человека, в том числе девять детей, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.

По его словам, власти также обсуждают принудительную эвакуацию детей из населенных пунктов, расположенных в семи — десяти километрах от линии фронта, включая Купянск. «Это решение должно быть принято Советом обороны области и согласовано с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины», — пояснил Синегубов.

Сейчас в Купянском районе остаются около 12 тыс. человек, уточнил он.

9 августа исполняющий обязанности главы военной администрации Купянского района Андрей Канашевич призвал жителей «ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины». Синегубов сообщал, что, предварительно, эвакуация коснется более 11 тыс. человек, в том числе 600 детей.

На следующий день власти объявили обязательную эвакуацию из 37 населенных пунктов этого района. Речь идет о жителях 27 населенных пунктов из Дворечанского муниципалитета, пяти из Кондрашевского, трех из Купянского и еще двух из Куриловского.

Минобороны России с начала августа отчитывается об успехах на купянском направлении. Накануне ведомство заявило, что российские военные «улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое».

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Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, в свою очередь, утверждал, что российским войскам остались «считаные километры» до Купянска и что линия фронта для масштабного наступления на Харьков «в ближайшее время выровняется».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Купянск Харьковская область эвакуация
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