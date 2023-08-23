Зеленский объяснил, почему ВСУ не перебрасывают все части к Мелитополю

Зеленский отверг критику за дислокацию ВСУ и на востоке, и на юге линии соприкосновения

По данным NYT, США не согласны с тактикой ВСУ, которые, по их мнению, распылили силы по линии соприкосновения, а не сосредоточили в районе Мелитополя. Президент Украины объяснил: отведя войска с востока, можно потерять Харьков

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Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с утверждением, что ВСУ нужно сосредоточить силы на юге линии соприкосновения, а не на востоке, его слова приводит «Украинская правда».

Накануне газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники написала, что Украина при контрнаступлении сконцентрировала войска не в тех местах, где нужно. Авторы утверждают, что власти США не согласны с тактикой украинских военных, которые рассредоточили силы на востоке и юге вместо того, чтобы перебросить больше войск на юг к Мелитополю (Запорожская область) и перерезать сухопутный путь в Крым. Без изменения тактики Киев не добьется успеха, считают в Вашингтоне.

«У нас есть восток. <...> Предложение такое: давайте возьмем оттуда наши Вооруженные силы и куда-то их перебросим. Не хочу говорить куда, например, там, где это нам желательно, нам это нужно», — прокомментировал Зеленский.

В таком случае, не исключил он, Украина может потерять Славянск, Краматорск, Павлоград, Днепр, на что и рассчитывает Россия.

«Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс, ни Павлоград, ни Днепр. И именно так. И пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают», — подчеркнул президент Украины.

ВСУ начали наступление в начале лета. Западные страны и Киев признали, что оно идет медленно. По словам Зеленского, контрнаступление осложняется плотным минированием, но «направление правильное». «По нескольким направлениям мы идем вперед, нам очень сложно. Плотное минирование, тысячи мин. Самое главное — тенденция. Тенденция, которую докладывают мне военные ежедневно, такова: мы идем постоянно и постоянно двигаемся вперед», — отметил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Россия не раз называла наступление безуспешным. Владимир Путин заявил, что оно провалилось. Украина с начала наступления потеряла более 43 тыс. военных, утверждает российское Минобороны. Российские потери ведомство не раскрывает. Путин в июле говорил, что у России потери «в разы, более чем в десять раз у нас меньше, чем у противника».